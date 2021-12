Weihnachtsgeschäft in Franken: "Überwiegend eine Katastrophe"

Das Weihnachtsgeschäft in Mittel- und Oberfranken läuft für den Einzelhandel in diesem Jahr nicht gut. Wie der Handelsverband Bayern auf BR-Anfrage mitteilt, hat sich dort, wo die 2G-Regel gilt, die Zahl der Kunden im Vergleich zu 2019 halbiert.

Einzelhandel: Weihnachtsgeschäft eine "Katstrophe"

Das Weihnachtsgeschäft sei für die Einzelhändler in Mittel- und Oberfranken überwiegend eine Katastrophe, so Thorsten Becker, Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern im Bezirk Oberfranken. Obwohl der Handel ab Mitte Dezember des vergangenen Jahres im Lockdown war und nur Umsätze durch "Click und Collect" machen konnte, sind die Umsätze in diesem Jahr mit der 2G-Regel nicht viel besser, so Becker weiter.

Kein "Bummeln" in der Weihnachtszeit

Die nicht von der 2G-Regel betroffenen Branchen machen noch etwas bessere Umsätze, aber auch hier sei die Frequenz zurückgegangen. Insgesamt könne der Handelsverband Bayern feststellen, dass Kunden, die in das Geschäft kommen, in der Regel auch kaufen. Das klassische "Bummeln nach Weihnachtsgeschenken“ gäbe es in diesem Jahr aber nicht. Derweil befinden sich Paketzusteller unter Druck: Der Dezember 2021 könnte der Rekordmonat bei Paketzustellungen werden.