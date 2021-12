Weihnachtsgeschäft: Einzelhandel "total enttäuscht"

Der Einzelhandel klagt über ein schlechtes Weihnachtsgeschäft. Von einer "totalen Enttäuschung" spricht Bernd Ohlmann, Sprecher des Handelsverbandes Bayern, in einer ersten Bilanz. Auch Heiligabend habe dem stationären Handel in Bayern nicht die erhoffte Kundschaft gebracht.

Stationärer Handel als Verlierer

"Die stationären Einzelhändler verzeichnen zweistellige Umsatzrückgänge gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019. Der Online-Handel schießt durch die Decke mit plus 20 Prozent", sagte Ohlmann dem Bayerischen Rundfunk. Der Handelsverband hoffe auf ein Umsatzplus von zwei Prozent in den beiden Weihnachtsmonaten November und Dezember - das wären 14,2 Milliarden Euro. Ob sich die Prognose bewahrheite, werde sich beim Kassensturz Ende des Jahres zeigen. Der Verlierer aber sei eindeutig der stationäre Handel, so Ohlmann.

Seit gut zwei Wochen dürfen in Bayern in Teilen des Einzelhandels nur noch Geimpfte und Genesene einkaufen. Die 2G-Regel gilt aber nicht für Geschäfte des täglichen Bedarfs.

Jeder dritte Laden verkauft auch übers Internet

Laut dem Handelsverband nutzt mittlerweile rund ein Drittel der Bayerischen Händler das Internet als Verkaufsplattform. Und deutlich zeigt sich: Wer dort präsent sei, für den sei die Corona-Krise weniger hart verlaufe - sei es mit Händlerprofil bei Amazon oder Ebay oder mit dem eigenen Webshop.

Der Umsatz über das Internet hat dem Verband zufolge in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen: Drei Milliarden Euro alleine in den Monaten November und Dezember - und damit deutlich über den Prognosen des Verbands von rund 2,3 Milliarden.