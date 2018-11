Weihnachtsgeschäft: Einzelhandel erwartet neuen Rekordumsatz

Süßer die Kassen nie klingeln. Der bayerische Einzelhandel rechnet mit einem guten Weihnachtsgeschäft. Laut Bernd Ohlmann, Sprecher des bayerischen Einzelhandelsverbandes (HBE), wird der Umsatz auf 14 Milliarden Euro steigen - im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von zwei Prozent. Allerdings: Nicht jeder Ladenbesitzer ist zufrieden.

"Kleine Händler gehen deutlich pessimistischer in das Weihnachtsgeschäft, haben nicht so hohe Erwartungen wie größere Unternehmen. Vor allem ist ein Problem der Online-Handel." Bernd Ohlmann

Die Bayern werden laut Ohlmann wieder massenweise Geschenke per Mausklick einkaufen. Er rechnet mit 1,8 Milliarden Euro - und damit mit einem Plus von zehn Prozent. "Das ist eine Menge Umsatz, der natürlich teilweise auch dem stationären Einzelhandel durch die Lappen geht", so Ohlmann.

Immer die gleichen Geschenke, aber in größer

Doch ob online bestellt oder traditionell im Geschäft gekauft wird: Was unterm Weihnachtsbaum liegt, verändert sich kaum. Es sind Geschenkgutscheine, Spielsachen, Kosmetik, Bücher, Uhren und Schmuck. Übrigens: Auch die Ausgaben seien gestiegen, wenn auch nur knapp: 501 Euro im Schnitt gebe jeder in Bayern für Weihnachtsgeschenke aus, vier Euro mehr als letztes Jahr.