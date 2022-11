Weihnachtsgeschäft: Einzelhändler zwischen Hoffen und Bangen

Die Preise steigen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Heizen ist so teuer wie nie. Dann steht Deutschland wohl auch noch vor einer Rezession. Das verunsichert die Verbraucher und damit auch die Einzelhändler, die sich um das wichtige Weihnachtsgeschäft sorgen. Der Handelsverband Bayern (HBE) rechnet jedoch fest damit, dass sich die Konsumlaune der Bürger noch aufhellt.

Bayerischer Handel erwartet real weniger Weihnachtsumsatz

Zufrieden wäre der Handel in Bayern, wenn das Weihnachtsgeschäft diesmal das Vorjahresniveau erreichen würde, meint HBE-Präsident Ernst Läuger. Allerdings liegt seine Prognose darunter. Für November und Dezember geht der bayerische Handelsverband von einem Gesamtumsatz von 14,5 Milliarden Euro aus. Das wäre zwar nominal gut fünf Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Real - also die hohe Preissteigerung herausgerechnet - ergäbe sich dadurch allerdings ein Umsatzminus von vier Prozent.

Online-Handel stärker belastet als stationärer Handel

Der Boom im Onlinehandel wird demnach zunächst einmal ebenfalls gestoppt. Nach starken Jahren, insbesondere wegen der durch die Corona-Pandemie bedingten Häuslichkeit der Menschen, werden sich die Umsätze bei den Internetverkäufen nach Einschätzung des HBE noch schlechter entwickeln als im stationären Handel. Hier erwartet Läuger ein nominales Plus von 1,4 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro, was preisbereinigt aber einem Rückgang von 4,5 Prozent entspricht.

Bayerns Einzelhändler hoffen auf Kälte und Schnee

Zwar drücken derzeit Inflation, Ukrainekrieg und wirtschaftlicher Abschwung auf die Stimmung der Verbraucher. Der Handelsverband hofft aber, dass die jüngst von der Politik beschlossene Entlastung bei den Energiepreisen, doch noch die Kauflaune hebt.

Anders als in den Vorjahren sind die Corona-Beschränkungen weitgehend aufgehoben. Es finden auch überall in Bayern wieder Weihnachtsmärkte statt. Wenn jetzt noch Kälte und Schnee kommen würden, könnte doch noch weihnachtliche Vorfreude aufkommen und die Kassen der Einzelhändler im Freistaat füllen, gibt sich der HBE überzeugt.

Lieferschwierigkeiten kein Thema mehr

Zumindest seien die Lager voll. Lieferschwierigkeiten wie in den Vorjahren sei in diesem Jahr kein Thema, sagt HBE-Präsident Läuger: "Bis auf wenige Ausnahmen ist diesmal alles zu haben!" Angela Frey vom Spielwarenladen Tausend in Wolfratshausen setzt darauf, mit Neuigkeiten die Kunden anzulocken, wie einer Puppe, der man das Laufen beibringen muss. Oder für die Väter eine digitale Carrera-Rennbahn.

Mäntel und Schals noch kaum gefragt

Beim Modehaus Garhammer im niederbayerischen Waldkirchen setzt man derzeit Stoßgebete ab, dass es endlich kälter wird, sagt Geschäftsführer Johannes Huber. Derzeit zeigten sich die Kundinnen noch sehr zurückhaltend bei Schals, warmen Jacken und Mänteln. Huber ist aber optimistisch, sobald Plätzchen- und Glühweinduft in der Luft liegen, werde auch die weihnachtliche Stimmung und damit die Kauflaune kommen.

Handelsverband Bayern: Fußball-WM ist Störfaktor

Etwas im Magen liegt den bayerischen Händlern, dass die Fußball-Weltmeisterschaft dieses Jahr teilweise in die Adventszeit fällt. "Das wird im Weihnachtsgeschäft nicht hilfreich sein. Die WM ist eher negativ besetzt. Auch lenkt die Sportveranstaltung von Weihnachten ab", sagt HBE-Präsident Ernst Läuger. Und die WM selbst ist auch kein Kassenschlager wie sonst. "Da ist eher tote Hose. Das Deutschland-Trikot ist ein Ladenhüter", meint HBE-Sprecher Bernd Ohlmann.