vor 37 Minuten

Weihnachtsgeld - wer bekommt welches?

Viele Arbeitgeber zeigen sich an Weihnachten spendabel: Mehr als die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland erhalten in diesem Jahr ein Weihnachtsgeld. Das geht aus einer Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung hervor.