Weihnachtsgeld in Corona-Zeit: Das müssen Sie wissen

Viele Beschäftigte setzen zum Weihnachtsfest auf die Sonderzahlung ihres Arbeitgebers - doch der ist gesetzlich nicht verpflichtet zu schenken. Nur rund die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland hat laut einer Umfrage der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung auch in diesem Jahr ein Weihnachtsgeld bekommen. Nur dort, wo es in einem Tarif- oder Arbeitsvertrag festgeschrieben ist, muss es überwiesen werden.

Weihnachtsgeld als "betriebliche Übung"

Das gilt auch, wenn die Firma über Jahre hinweg sich zum Weihnachtsfest spendabel gezeigt und den Betrag nicht ausdrücklich als Geschenk nur für das jeweilige Jahr erklärt hat. "Betriebliche Übung" nennen das die Juristen. Ob die vorliegt, entscheiden im Streit immer wieder die Arbeitsgerichte.

Betroffene sollten sich aber rechtzeitig beschweren. Denn Tarif- oder Arbeitsverträgen sehen oft sogenannte Ausschlussklauseln vor: Ansprüche können nur bis zu einem festgesetzten Datum geltend gemacht werden.

Weihnachtsgeld und Corona-Prämie sind zu unterscheiden

Das Weihnachtsgeld wird zusätzlich zum regelmäßigen Gehalt gezahlt. Es darf bei Kurzarbeit nicht entsprechend gesenkt werden. Es fallen aber Steuern und Sozialabgaben an.

Ganz anders die Corona-Prämie: Die Bundesregierung hat dafür eine Sonderregelung geschaffen. Arbeitgeber können ihren Beschäftigten bis zu 1.500 Euro in Form von Zuschüssen oder Sachbezügen zukommen lassen – und zwar steuerfrei.

Allerdings gilt das nur für Sonderprämien, die Mitarbeiter in diesem Jahr nach dem ersten März erhalten haben und zusätzlich zum Lohn. Und sie müssen nachweislich mit der Corona-Krise zusammenhängen. Deshalb gilt: Das Weihnachtsgeld in eine Corona-Prämie umzuwandeln, um Steuern zu sparen, dürfte zu Problemen mit dem Finanzamt führen.