Weihnachtseinkäufe zur Corona-Zeit: Schlange stehen und warten

Bummeln, einkaufen, schlemmen: Wenn in der Adventszeit die Innenstädte mit Geschäften, Christkindlmarkt und weihnachtlicher Deko locken, sind die Straßen in der Regel voll. Auch an diesem Samstag dürfte das Bild ähnlich sein, allerdings diesmal auch deshalb, weil sich vor einigen Geschäften Schlangen bilden.

Denn seit dem ersten Dezember gelten erneut verschärfte Corona-Regeln für den Einzelhandel. Je nach Größe der Verkaufsfläche dürfen mehr oder weniger Kunden gleichzeitig in die Läden. Die Inhaber haben dafür zu sorgen, dass ihre Geschäfte nicht zu voll werden und die Kunden müssen notfalls draußen warten.

Einzelhändler befürchten noch mehr Online-Einkauf

Die Stimmung vieler Unternehmer lässt sich deshalb mit drei Worten zusammenfassen, sagt Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern: "Wut, Ärger, Unverständnis". Obwohl sie ausgefeilte Hygienekonzepte erstellt hätten, müssten sie nun wieder Einschränkungen in Kauf nehmen.

"Das erhöht die Gefahr, dass manch einer direkt abwandert, weil er keine Lust hat, bei Wind und Wetter in der Schlange zu stehen", sagt Ohlmann. Und die Händler befürchten auch, dass deshalb noch mehr online gekauft werde.

Bereits jetzt rechnet der Verband damit, dass von den 14 Milliarden Euro Umsatz im bayerischen Weihnachtsgeschäft etwa 2,6 Milliarden Euro auf das Online-Shopping entfallen, das sind fast 19 Prozent. Und es sind auch deutlich mehr als im vergangenen Jahr mit einer Schätzung von 2,1 Milliarden Euro.

Zugangskontrolle: Sicherheitsleute, Automaten, Ampeln

Für die Händler und Kunden heißt es aber auch, dass sie sich nach den Schließungen im Frühjahr und den gelockerten Monaten danach nun wieder neu orientieren müssen. So dürften etwa Sicherheitspersonal oder Türzähler am Eingang wieder mehr anzutreffen sein. Eine andere Variante besteht darin, dass etwa die Zahl der Einkaufskörbe oder -wägen den Zutritt regelt.

Gerade bei den Filialen von beliebten Marken und Ketten könnte es sich stauen, falls manche Läden nur über wenig Verkaufsfläche verfügen. Denn bis 800 Quadratmeter ist höchstens ein Kunde pro zehn Quadratmeter erlaubt. Für größere Geschäfte gilt dies genauso, zusätzlich darf ab dem 801. Quadratmeter ein Kunde pro 20 Quadratmeter hinein.

Kunden-Ampel: Bei Grün bitte shoppen

Sibylle Schuhmacher und ihr Mann setzen in ihrem Kaufhaus in Wasserburg am Inn auf eine besondere Lösung: Ihr Türsteher ist eine Ampel. Der Automat zählt automatisch in Echtzeit alle Kunden die rein- und rausgehen. Ist das Innkaufhaus voll, springt die Ampel auf Rot.

Angesichts der aktuellen Regeln haben die Schuhmachers das Gerät auf 110 Kunden programmiert. Dass es dabei zu einem Stau kommt, glaubt Sibylle Schuhmacher nicht. Sie ist froh über die Ampel: "Viele Kunden sind glücklich damit, weil sie keine Zählkarten oder ähnliches anfassen müssen", erzählt sie.

Handelsverband: Weihnachtseinkäufe unter der Woche

Beim Traditionshaus Hirmer in München werden dagegen zwei Mitarbeiter am Eingang stehen und die Kunden zählen. Aber: "Unser Haus hat mit den verschärften Maßnahmen 'leider' gar kein Problem", sagt Frank Troch. Denn es sei so groß, dass knapp 500 Kunden gleichzeitig einkaufen können. Und diese Anzahl hätte Hirmer seit Beginn der Corona-Krise an keinem Tag erreicht, so Troch – nicht einmal am Black Friday oder am ersten Adventswochenende.

Sibylle Schuhmacher glaubt aber auch, dass sich die Kunden inzwischen einfach besser angepasst hätten und nicht mehr nur am Wochenende in die Stadt gingen. Der Handelsverband empfiehlt ohnehin als stressfreiere Alternative: Wer es zeitlich irgendwie einrichten kann, sollte die Weihnachtseinkäufe besser unter der Woche erledigen.