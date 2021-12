Weihnachten: Wann Sonn- und Feiertagszuschlag gezahlt wird

Arbeiten, wenn andere feiern, das ist nicht jedermanns Sache. Das Arbeitszeitgesetz sieht zwar vor, dass dieser eigentlich freie Tag irgendwann nachgeholt werden muss. Das Wort Zuschlag allerdings für diesen außergewöhnlichen Einsatz findet sich nicht in den Paragraphen – anders als bei Nachtarbeit.

Feiertags- und Sonntagszuschläge in Arbeits- und Tarifverträgen geregelt

Viele Arbeits- und Tarifverträge aber sehen solch ein Mehr auf das Gehaltskonto vor. Meist gibt es für einen Arbeitseinsatz am Feiertag einen höheren Zuschlag als an einem Sonntag. Und wenn der Feiertag auf einen Sonntag fällt? Dann müsste – wenn in den Verträgen nicht anderes geregelt ist – der Arbeitgeber eigentlich beide Zuschläge zahlen. So sieht es die DGB Rechtsschutz GmbH.

Ist es ein gesetzlicher Feiertag?

Doch der Betroffene sollte, bevor er sich darüber freut, erst einmal in den Kalender mit den gesetzlichen Feiertagen blicken. Der 26. Dezember ist dort vermerkt und fällt heuer auf einen Sonntag. Die Chancen sind also groß, den Anspruch auf beide Zuschläge durchzusetzen.

Anders sieht das an Ostern und Pfingsten aus. Der erste Tag dieser Feste fällt nämlich immer auf einen Sonntag. Deshalb tauchen sie im Feiertagskalender nicht auf, sondern nur der Ostermontag und der Pfingstmontag. Sprich: ein Feiertagszuschlag fällt nur für diese beiden Tage an. Wer Ostersonntag und Pfingstsonntag im Einsatz ist, der hat – wenn überhaupt – wohl nur Anspruch auf den Sonntagszuschlag.