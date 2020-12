Umtausch im Lockdown: Was geht und was nicht

Wie ist es beim Einkauf im Online-Shop?

Es gilt wie bisher das 14-tägige Widerrufsrecht, ohne Angabe von Gründen. Am besten per Mail, Fax oder Brief widerrufen. Dann die Ware an den Verkäufer zurücksenden. Oft reicht ja das schon. Der Händler muss das Geld innerhalb von 14 Tagen zurückerstatten. Viele bieten aus Kulanz auch verlängerte Rückgabefristen für den Online-Einkauf an. Am besten sich vor dem Kauf über eine möglicherweise verlängerte Rückgabefrist im Online-Shop informieren.