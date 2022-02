Wegen Unfallversicherung: ADAC im Fadenkreuz von Impfgegnern

Wer haftet bei Impfschäden? Darüber wird im Internet gerade auch im Zusammenhang mit der Pandemie diskutiert, auch wenn nach wie vor über größere Impfreaktionen durch die Corona-Impfung nichts bekannt ist. Überwiegend treten höchstens typische Reaktionen wie Fieber und Kopfschmerzen auf, schwere Nebenwirkungen sind dagegen selten.

Passus in der Unfallversicherung schon seit Jahren

Nun gerät auch er ADAC bei dieser Diskussion in den Fokus. Denn die Aktiengesellschaft des Automobilclubs, die ADAC SE schließt in ihrer Unfallversicherung explizit "Impfschäden aufgrund angeordneter Massenimpfungen" aus. Impfgegner nutzen das nun für Unterstellungen. So schreibt eine Userin in Facebook: "Ich hoffe mal, dass die Enthusiasten der Corona-Impfung gecheckt haben, dass sogar der ADAC nicht bereit ist C-Impfschäden mit der hauseigenen Unfallversicherung abzudecken. Sie müssen wohl mehr wissen als die verstrahlten Corona-Jünger bereit sind, zuzugeben - oder sie wissen gar nichts."

Beim ADAC weist man das zurück. Dieser Passus habe mit der Corona-Pandemie nichts zu tun, versichert ein Sprecher. Der Haftungsausschluss stehe schon seit 15 Jahren im Vertrag, seit 2007. Wer genau aus welchem Anlass diese Ausschlüsse definiert habe, lasse sich leider nicht mehr rekonstruieren, so der Sprecher auf BR24-Anfrage weiter.

Impfschäden in der Regel nicht durch Unfallversicherungen abgedeckt

Möglicherweise hat es damit zu tun, dass der ADAC damals überhaupt einzelne Impfschäden mit in die Unfallversicherung aufgenommen hat, zum Beispiel nach einer Tollwutimpfung. Das ist nämlich bei einer Police dieser Art ansonsten nicht üblich, denn wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine Unfallversicherung. So verweist man auch beim Gesamtverband der Deutschen Versicherung GDV darauf, dass in der Unfallversicherung Infektionsschäden in der Regel ausgeschlossen sind – auch solche mit Sars-COV-2. Welche konkreten Impfungen versichert seien, hänge vom jeweiligen Versicherungsvertrag ab, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme.

Staat haftet bei staatlich angeordneten Impfungen

Und um sich abzusichern, hat man offenbar beim ADAC damals staatlich angeordnete Impfungen ausgeschlossen, da hier sowieso in aller Regel der Staat haftet. So wurde ja auch das Infektionsschutzgesetz entsprechend um die Impfung gegen SARS-CoV-2 ergänzt. Wer durch eine Schutzimpfung eine gesundheitliche Schädigung erlitten habe, erhalte wegen des Impfschadens auf Antrag Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften, so § 60 des Infektionsschutzgesetzes.