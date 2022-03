Getreidehandel eingestellt - Versorgung in Bayern gesichert

Russland und die Ukraine gelten als die Kornkammern der Welt. An die 80 Millionen Tonnen Weizen produziert Russland im Jahr. 30 Millionen davon gehen in den Export, so Jörg-Simon Immerz, Leiter des Getreidehandels des größten deutschen Agrarhändlers BayWa. Die Ukraine exportiert etwa 20 bis 25 Tonnen pro Jahr. Weizen aus Russland und der Ukraine deckt damit etwa 30 Prozent der weltweiten Nachfrage ab.

Ärmere Länder durch Export-Stopp bedroht

Vor allem ärmere Länder wie einige der afrikanischen Staaten können ihre Versorgung ohne den importierten Weizen kaum aufrecht erhalten. Steigende Preise für Lebensmittel wirken sich dort so gravierend aus, dass sich viele Menschen keine Nahrung mehr leisten können. Es drohen Hungersnöte.

Die Europäische Union und damit auch Deutschland und Bayern sind von importiertem Weizen weitgehend unabhängig. Europa und auch Deutschland produzieren jährlich weit mehr Getreide als verbraucht wird. Rund 30 Millionen Tonnen kann die EU jährliche exportieren und auch Deutschland ist in normalen Jahren Exporteur, so die BayWa. Engpässe müssten nicht befürchtet werden.

Problem mit Mais und Raps

Anders aber sieht es bei Mais und Raps aus. 11 Millionen Tonnen Mails importiert die EU jährlich. Die Hälfte davon stammt aus der Ukraine. Der Krieg könnte auch langfristig ein Problem werden, da die Saat jetzt im Frühjahr ausgebracht werden muss. In einem Land im Kriegszustand können die Bauern das aber weitgehend nicht mehr leisten: Viele Männer kämpfen und die, die ihre Äcker noch bestellen könnten, kommen schwer an Saatgut. Die Ernte 2022 wird deshalb stark reduziert sein.

Eine Ausweichmöglichkeit bieten Importe von Mais und Raps aus Brasilien und den USA nach Europa. Lange Transportwege und Frachtkosten für die Schiffe können dabei aber zu verzögerten Lieferungen und höheren Preisen führen.

Lebensmitteln werden teurer

Ein Anstieg der Lebensmittelpreise ist laut BayWa in allen Bereichen ohnehin unausweichlich. Die erhöhten Energie- und Spritpreise treiben die Produktions- und Lieferkosten flächendeckend in die Höhe. Das wirkt sich finanziell direkt auf den Verbraucher aus. Leere Regale im Supermarkt sind dennoch nicht zu befürchten.