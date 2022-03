Wegen Strompreis: Ofen aus in Bayerns einzigem Stahlwerk

Die aktuell hohen Strompreise zwingen einen der größten Stromverbraucher in ganz Bayern in die Knie. In den Lech-Stahlwerken in Meitingen-Herbertshofen werden die Produktionsanlagen und Öfen tageweise abgeschaltet. Ein Sprecher sagte dem Bayerischen Rundfunk, die Produktion ergebe derzeit wirtschaftlich keinen Sinn. Die Situation habe sich durch den Krieg in der Ukraine dramatisch verschärft, heißt es weiter.

Stahlwerk Meitingen: Stromverbrauch wie Augsburg

Das Meitinger Unternehmen ist das einzige Stahlwerk in ganz Bayern und liegt nach Firmenangaben beim täglichen Stromverbrauch gleichauf mit einer kleineren Großstadt wie etwa Augsburg.

Am Standort Herbertshofen sind, Tochterfirmen eingerechnet, knapp über 1.000 Mitarbeiter beschäftigt, so Unternehmenssprecher Bastian Mangliers. Jetzt schon müsse man aufgrund der tageweisen Abschaltung Instrumente wie Kurzarbeit und Überstundenabbau nutzen.

Appell an die Bundesregierung

Das Unternehmen richtet daher eine dringende Forderung an die Staats- und Bundesregierung: "Wir appellieren an die Politik, dafür zu sorgen, dass die Versorgungssicherheit der energieintensiven Stahlindustrie sichergestellt wird, und das möglichst mit erneuerbaren Energien", so Mangliers. Stahl sei ein sehr nachhaltiger Werkstoff, der beliebig oft recycelt werden könne und damit einen großen Beitrag auf dem Weg zu einer klimaneutralen Welt leiste.

Die Meitinger Lech-Stahlwerke produzieren pro Jahr etwa 1,2 Millionen Tonnen Stahl, vor allem Bau- und Betonstahl. Das Unternehmen gehört zur Max-Aicher-Unternehmensgruppe in Freilassing.