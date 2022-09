Wegen Stromkosten: Lech-Stahlwerken droht Produktionsstopp

Stahlproduktion aus Elektroschrott

Am Standort in Meitingen nördlich von Augsburg recyceln 900 Mitarbeiter unter anderem Elektroschrott zu neuem, "grünem Stahl". Ein CO2-armes, dafür aber sehr energieintensives Verfahren, wie der technische Geschäftsführer Martin Kießling erklärt. Denn der Strom sei eben das Problem: "Die Situation ist schwierig. Ich will nicht schwarzmalen, wir haben hier eine gute Zukunft. Wir produzieren hier grünen Stahl, aber dazu brauchen wir angemessene Strompreise. Dass der Strom teurer wird, das ist zu einem gewissen Maß zu vertragen. Aber so wie er im Moment explodiert, bedroht das unsere Existenz."

Strompreis ist explodiert und unberechenbar

"Unsere Stromrechnung ist von vier Millionen auf 40 Millionen Euro gestiegen, im Monat. Wir reden nicht über ein paar Prozent, wir reden über ein Vielfaches und da ist Berlin gefragt", redet sich Kießling in Rage. Es rumpelt nämlich schon jetzt gewaltig in der Produktion, denn die Strompreise sind nicht nur explodiert, sie seien auch "unberechenbar", wie Stefan Janik erklärt: "Wir planen, wie die Sonne scheint, wie der Wind weht", so der Betriebsratsvorsitzende in Anspielung auf die in Meitingen verbrauchte Energie aus Windkraft und Solarstrom.

Strompreis bestimmt Dienstzeiten

Bei den LSW bestimmt daher mittlerweile der Strompreis die Dienstzeiten der Mitarbeiter, produziert werde zunehmend abends, nachts und am Wochenende – da seien die Strompreise am niedrigsten, oder – so Stefan Janik: "Es werden täglich die Schichten umgeworfen." Von den Mitarbeitern fordert das größte Flexibilität, und dazu seien viele nur noch bedingt bereit, erklärt Björn Kannler von der IG Metall: "Die Stimmung ist aufgeheizt bei den Beschäftigten, logischerweise. Das ist ja etwas, das belastend ist. Mit Familie zuhause muss ich ja die Arbeitszeiten abklären und kann ja nicht jeden Tag gehen und kommen wie ich will." Aktuell zögen die Mitarbeiter in der angespannten Situation allerdings noch gut mit, so Kannler weiter.

Demonstration für Strompreis-Deckel in Meitingen

Rund 300 Mitarbeiter gingen gestern in Meitingen vor der Gemeindehalle auf die Straße. Mit Trillerpfeifen, Ratschen und Sprechchören machten sie ihrem Unmut Luft. In seltener Einigkeit fordern die Mitarbeiter, die Geschäftsführung und die IG Metall einen Strompreis-Deckel für die Industrie. "Wir sind da tatsächlich auf einer Wellenlänge und das ist tatsächlich eher selten der Fall. Aber wir fordern einen bezahlbaren Strompreis für die Industrie, einen Strompreis-Deckel, sodass man hier zu einem vernünftigen Preis arbeiten kann und die Leute ganz normal in die Arbeit gehen können", so Björn Kannler von der IG Metall Augsburg, und LSW-Geschäftsführer Kießling präzisiert: "Alles was unter 200 Euro für die Megawattstunde ist, das wäre verträglich. Aktuell wird in der EU über einen Deckel bei 180 Euro diskutiert: Das wäre erträglich. Aber ein täglich floatender Preis bis auf 700 Euro, das ist nicht mehr vermittelbar, nicht mehr umsetzbar im Markt."

Wegen Strompreis droht ein Produktionsstopp im Januar

Der Strompreis und die massiven Preisschwankungen stellen Bayerns einziges Stahlwerk zunehmend vor existenzbedrohende Herausforderungen. Betriebsrat Stefan Janik schlägt daher Alarm: "So kann es absolut nicht weitergehen, es muss gehandelt werden. Die Stahlindustrie ist der erste Dominostein in der Grundstoffindustrie in Deutschland, wenn der fällt, dann fällt die komplette deutsche Industrie mit um, dann ist alles vorbei." Und um im Bild zu bleiben: In Meitingen scheint mit den Lech-Stahlwerken dieser erste Dominostein akut zu wackeln. Jedenfalls malt Geschäftsführer Martin Kießling ein düsteres Bild für die nahe Zukunft: "Wenn ich den Winter kommen sehe, im Januar 700 Euro Strompreis, dann können wir nicht mehr produzieren. Das werden auch unsere Kunden nicht mehr bezahlen. Unsere Kunden werden abwandern ins Ausland, dort wo Energie bezahlbar ist. Dann können wir hier nicht weitermachen." Von einer Erweiterung spricht bei den Lech-Stahlwerken in Meitingen aktuell niemand mehr.