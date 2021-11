Wegen Heizöl und Sprit: Inflationsrate in Bayern bei 5,3 Prozent

Die Verbraucherpreise in Bayern sind aktuell deutlich höher als vor einem Jahr. Wie das Landesamt für Statistik in Fürth heute mitteilt, ergibt sich aus dem Vergleich zwischen dem November im vergangenen und in diesem Jahr eine Inflationsrate im Freistaat von 5,3 Prozent.

Heizöl doppelt so teuer wie 2020

Vor allem die Preise von Heizöl und Kraftstoffen sind derzeit sehr viel höher als vor einem Jahr: Die Preise für Heizöl liegen laut Statistikbehörde um 105,8 Prozent und bei Kraftstoffen um 42,8 Prozent über den Werten vom November 2020. Selbst ohne diese Preistreiber läge die Inflationsrate noch bei deutlichen 3,8 Prozent, so das Landesamt.

Auch eine Folge der Mehrwertsteuer-Senkung

Dennoch ist laut Behörde die Preissteigerung bei der Energie nicht die einzige Ursache für diese Entwicklung. Auch die vom Juli bis Dezember 2020 eingeführte Mehrwertsteuersenkung sei dafür verantwortlich.

Nur moderate Steigerung in einem Monat

Im Vergleich zum Vormonat gibt es bei den Preisen nur leichte Steigerungen: Der Heizölpreis ist in Bayern innerhalb eines Monats um fast zwei Prozent (1,9 Prozent) gestiegen, der Benzinpreis um rund vier Prozent (3,9 Prozent). Immerhin: Für Nahrungsmittel bezahlen Verbraucher in diesem November fast das Gleiche wie im Oktober (+0,3 Prozent), so das Landesamt für Statistik in seiner Mitteilung.