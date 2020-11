Rekordausgaben bei Bundesagentur für Arbeit beschlossen

Die Corona-Krise ist für die BA ein finanzieller Kraftakt: Im kommenden Jahr rechnet die Bundesagentur für Arbeit aufgrund der Corona-Pandemie mit Ausgaben in Höhe von 45,5 Milliarden Euro. Den größten Teil davon, knapp 30 Milliarden Euro, wird die Behörde für die Auszahlung von Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld verbrauchen. Diese Ausgaben sind aufgrund der Corona-Krise stark angestiegen. Der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit (BA) hat diesen Haushalt der Behörde für das kommende Jahr beschlossen.

9,2 Milliarden Euro fehlen – Steuergelder sollen helfen

Trotzdem will die Bundesagentur im kommenden Jahr ohne Kürzungen in die Aus- und Weiterbildung investieren. Keine sinnvolle Maßnahme für die Kunden solle am Budget scheitern, sagte die Vorsitzende des Verwaltungsrates Christina Ramb. Die geplanten Einnahmen reichen dafür nicht aus. Im BA-Haushalt für das kommende Jahr klafft ein Loch von 9,2 Milliarden Euro.

Um es zu schließen, greift Deutschlands größte Behörde unter anderem auf ihre noch verbliebenen Rücklagen zurück. Den Rest, gut drei Milliarden Euro, wird der Bund aus Steuergeldern zuschießen. Im Dezember muss noch das Bundeskabinett den Haushalt formell genehmigen.

Mehr als 5.000 Stellen für Arbeitsagentur vorgesehen

Der Verwaltungsrat, das Kontroll- und Aufsichtsgremium der Bundesagentur für Arbeit, hat außerdem bis zu 5.500 zusätzliche Stellen genehmigt - zeitlich befristet für die Dauer der Corona-Krise. Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen im Leistungsbreich, also bei der Auszahlung von Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld, eingesetzt werden. Um vor allem den Anstrum auf das Kurzarbeitergeld zu bewältigen, hatte die Bundesagentur in den vergangenen Monaten Mitarbeiter aus anderen Abteilungen dort eingesetzt. Vor allem die Arbeitsvermittler und Berufsberater sollen nun in ihre ursprünglichen Abteilungen zurückkehren.

Frauen leiten erstmals Verwaltungsrat

Die Bundesagentur ist bei der Gleichstellung von Frauen ganz vorne dabei – zumindest was die Führungspositionen im Verwaltungsrat der Behörde angeht. Das Kontroll- und Aufsichtsgremium von Deutschlands größter Behörde wird zum ersten Mal von drei Frauen geleitet. Neu hinzugekommen ist die Arbeitgebervertreterin Christina Ramb.

Sie löst Steffen Kampeter ab und hat damit auch den Vorsitz im Verwaltungsrats-Präsidium übernommen. Die Arbeitnehmerseite vertritt die Grünen-Politikerin und DGB-Funktionärin Anja Piel. Die öffentliche Hand ist vertreten durch Vanessa Ahuja aus dem Bundesarbeitministerium.