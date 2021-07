Einreise nach China und in die USA derzeit kaum möglich

Wer derzeit zum Beispiel aus geschäftlichen Gründen nach China oder in die USA reisen muss, hat es nicht leicht. Die Vorschriften sind kompliziert und streng.

China: Zwei bis drei Wochen Quarantäne

Mindestens zwei Wochen Quarantäne. Manchmal auch drei Wochen. Die muss jeder auf sich nehmen, der gerade nach China einreisen will. Egal, ob als Tourist oder als Geschäftsreisender.

Zwei Wochen Quarantäne in einem abgeschlossenen chinesischen Hotelzimmer, das man nicht verlassen darf: Das mussten drei Monteure aus Lenggries auf sich nehmen, um im September nach China einreisen zu dürfen. Dort haben sie einen Hochseilgarten gebaut. Die Quarantäne war für die Mitarbeiter eine harte Belastungsprobe.

"Die wurden irgendwo im 38. Stock in einem Zimmer ohne Balkon untergebracht, wo kein Fenster aufgeht. Drei Mal am Tag wurde ihnen eine Schüssel mit Reis durch die Tür geschoben. Raus konnten sie gar nicht." Heinz Tretter, Geschäftsführer Firma Kristall-Turm

Tretter selbst war bei der Reise nicht dabei. Seinen Monteuren hat er für diese Geschäftsreise unter Ausnahmebedingungen einen Zuschlag gezahlt. Immerhin waren seine Mitarbeiter auf die Quarantäne gut vorbereitet.

"Sie haben sich ganz viele Bücher zum Lesen mitgenommen und vorher Fitness-Apps runtergeladen, damit sie sich ein bisschen bewegen“, erinnert er sich. Das Highlight für die Mitarbeiter: Nach einer Woche wurden sie in ein anderes Quarantänehotel verlegt. "Vermutlich, weil die Kapazitäten im ersten Hotel anderweitig gebraucht wurden“, glaubt Geschäftsführer Tretter.

China fordert Antikörper-Test bei Einreise

Die zwei Wochen Quarantänepflicht gilt bei der Einreise nach China noch immer. Auch für Vollgeimpfte oder Genesene. Es können sogar drei Wochen werden, schreibt das Auswärtige Amt auf seiner Website. Erlaubt sind nur Direktflüge. Und neben dem negativen PCR-Test muss auch noch ein Antikörper-Test her.

USA: Einreise nur im "nationalen Interesse"

Für Reisen in die USA sind die Regeln nicht ganz so umfangreich. Denn hier dürfen Bürger aus dem Schengen-Raum prinzipiell nur unter einer Bedingung einreisen, so die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern:

"Wenn Sie infrastrukturell systemrelevante Dienstleistungen oder Produkte bedienen können. Dann ist es von nationalem Interesse der USA, dass Sie einreisen können. Das müssen Sie aber entsprechend nachweisen. Im Englischen ist es das National Interest Exception. Die man braucht, um in die USA einreisen zu können." Frank Dollendorf, IHK für München und Oberbayern

Diese Genehmigung ist für Michael Rosenheimer die letzte Hoffnung. Er ist Geschäftsführer des Mammendorfer Instituts für Physik und Medizin. Eine Firma für Medizintechnik, die gerade dabei ist, eine Niederlassung in den USA aufzubauen. Nach vielen Videokonferenzen muss der Inhaber nun endlich selbst über den großen Teich fliegen. Ob er die Ausnahmegenehmigung bekommt, weiß Michael Rosenheimer noch nicht.

"Das ist wie vor Gericht oder auf hoher See: Da ist man in Gottes Hand – beziehungsweise in der Hand des Officers. Selbst wenn man dieses Dokument hat, kann es sein, dass der Officer einen bei der Einreise wieder zurückschickt, wenn er schlecht gelaunt ist." Michael Rosenheimer, Geschäftsführer

Dass er vollständig geimpft ist, hilft Rosenheimer bei der Einreise auch nicht weiter.

"Es ist wirklich eine Schikane. Umgekehrt dürfen Amerikaner ja zu uns kommen. Ich empfinde es als hochgradig ungerecht." Michael Rosenheimer

IHK rechnet für USA bald mit Lockerung

Die IHK München rechnet damit, dass die USA ihre Einreiseregeln bald lockern. China hingegen könnte die Quarantänepflicht noch länger beibehalten.

"Die Chinesen sind geopolitisch ohnehin dabei, sich eher etwas abzusondern. Man gewinnt teilweise den Eindruck, dass man nicht großartig daran arbeitet, die Einreise zu vereinfachen." Frank Dollendorf, IHK für München und Oberbayern

Die IHK rät Geschäftsleuten, sich zeitnah vor der Reise auf ihrer Homepage oder bei den entsprechenden Botschaften zu informieren.