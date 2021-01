Wegen Corona: Drohen Lieferengpässe bei Lebensmitteln?

Der Bedarf an Lebensmitteln ist im zweiten Corona-Lockdown gestiegen. Verbraucher kaufen offenbar mehr ein und scheinen auch wieder Vorräte anzulegen. Das geht aus einer Umfrage der Lebensmittelzeitung im Handel hervor. Bei den Herstellern hätten Iglo und Bonduelle bereits Produktionsprobleme.

Preiserhöhungen bei Obst und Gemüse erwartet

Frisches Obst und Gemüse sind besonders betroffen, so dass hier mit Preiserhöhungen zu rechnen ist. Edeka und Rewe zufolge war die Nachfrage in den Supermärkten zuletzt erhöht. Rewe berichtet von einer Ausfallquote von elf Prozent bei der Belieferung, was angesichts der Corona-Krise ein guter Wert sei. Discounter wie Aldi sehen die Schwierigkeiten bereits bei der weltweiten Verschiffung von Waren.

Trotz Ausfällen sind leere Regale nicht zu befürchten

Im Handel werden die Bestellungen nicht selten nur teilweise bedient. Ware muss rationiert werden und steht dann den Kunden nicht mehr in vollem Umfang zur Verfügung. Die Verbraucher müssten aber keine Angst vor leeren Regalen haben, heißt es bei den Supermärkten, zumindest nicht dauerhaft. Nur vorübergehend könnte das eine oder andere Produkt fehlen.