Wegen Corona am Boden: Airlines werben um Kunden

In der Corona-Pandemie hat die Luftfahrt-Industrie die Geduld vieler Passagiere auf eine harte Probe gestellt. Es dauerte oft Monate, bis Unternehmen wie die Lufthansa das Geld für annullierte Flüge zurückerstatteten.

Fluglinien wie Lufthansa setzen auf Kulanz

Um bei der Kundschaft Vertrauen zurückzugewinnen setzt der Konzern seither auf erweiterte Kulanzregeln. So will man Passagiere zur Buchung ermuntern, die vielleicht an Pfingsten in den Urlaub fliegen wollen, aber heute noch nicht abschätzen können, wie dann das Pandemie-Geschehen aussehen wird, und welche Quarantäneregeln möglicherweise gelten. So hat die Lufthansa jetzt bekanntgegeben, dass es für alle Tickets mit Kaufdatum bis Ende Mai kostenlose Umbuchungsmöglichkeiten geben wird. Bisher wäre diese Frist schon im laufenden Februar ausgelaufen.

Mehr Abstand und Kabinen-Crew mit Corona-Impfung

Ähnliche Kulanzregeln bieten derzeit fast alle Airlines an. Auf einen psychologischen Effekt setzt Delta aus den USA. Dort soll der Mittelsitz an Bord bis Ende April nicht besetzt werden, um mehr Abstand zwischen den Passagieren zu schaffen. Bei den Anbietern vom Persischen Golf wiederum steht das Thema Impfen im Vordergrund. Etihad aus Abu Dhabi hat zuletzt bekannt gegeben, dass inzwischen alle Piloten und Kabinenbesatzungen des Unternehmens durchgeimpft sind.