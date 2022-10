Artikel mit Audio-Inhalten

Wegen Ärzteprotesten - Viele Praxen in Bayern öffnen später

Wer am Montagvormittag in Bayern eine Arztpraxis aufsuchen will, könnte vor verschlossenen Türen stehen. Denn zahlreiche Ärzteverbände haben zu Protesten aufgerufen. Zeitgleich sollen die Praxen über aktuelle Gesetzesvorhaben informiert werden.