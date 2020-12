WEG-Reform: Wasändertsich für Eigentümer und Hausverwalter?

Viel Streit, viel Ärger, hohe Kosten: Eigentümer einer Immobilie in einem Mehrfamilienhaus kennen in der Regel die Probleme, die mit der gemeinsamen Verwaltung eines Gebäudes einhergehen. Das dazugehörige Gesetz, das Konflikte in solchen Fällen regeln soll, ist veraltet. Es stammt aus dem Jahr 1951.

Nun wurde es reformiert - die Änderungen treten am 1. Dezember in Kraft. Das neue Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz – kurz WEG-neu – erleichtert vor allem die Beschlussfassung. Die Bundesregierung sieht nämlich einen Modernisierungsstau bei privaten Immobilien und erhofft sich mehr Bautätigkeiten in privaten Wohnanlagen. Doch die neuen Regeln fordern vor allem eines vom einzelnen Eigentümer: Seine Stimme mit Bedacht einzusetzen. Denn in manchen Fällen heißt es nun: Wer anschafft, zahlt.

Eigentümerversammlungen: Beschlossen ist beschlossen

Ganz wichtig: Die Einberufungsfrist für Eigentümerversammlungen wird von zwei auf drei Wochen verlängert. Grundsätzlich bleibt es bei Präsenzveranstaltungen, online-Zuschaltungen von Eigentümern können aber auf Beschluss zugelassen werden.

Egal, wie viele Eigentümer an einer Jahresversammlung teilnehmen, die Versammlung ist von nun an immer beschlussfähig. Bauliche Veränderungen können künftig mit einfacher Mehrheit erreicht werden. Die Kosten einer Maßnahme müssen grundsätzlich diejenigen Eigentümer tragen, die der Maßnahme zugestimmt haben. Jedoch haben alle Wohnungseigentümer die Kosten entsprechend ihrem Miteigentumsanteil zu tragen, wenn die Maßnahme mit mehr als zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und mehr als der Hälfte der Miteigentumsanteile beschlossen wurde. Das gilt aber nicht, wenn mit den baulichen Veränderungen unverhältnismäßige Kosten verbunden sind. Dadurch sollen Eigentümer vor finanzieller Überforderungen geschützt werden.

Das Problem in der Praxis: Zum Abstimmungszeitpunkt werden die Baukosten oft zu gering eingeschätzt und der unbestimmte Rechtsbegriff "unverhältnismäßig" ist Auslegungssache.

Bisher hatte jeder Wohnungseigentümer das Recht, gegen massive bauliche Veränderungen zu stimmen und damit die Maßnahme zu verhindern. Das Widerspruchsrecht gegen Beschlüsse ist damit einzelnen Eigentümern genommen worden, auch wenn sie durch den Umbau beeinträchtigt werden. Die Gemeinschaft wird nun als einheitliches Organ gesehen. Großinvestoren könnten kleine Eigentümer leichter aus der Wohnung drängen.

Jede Ja-Stimme zahlt

Jeder Eigentümer und auch Mieter kann auf einer baulichen Veränderung hinsichtlich Barrierefreiheit, E-Mobilität, Einbruchschutz und Glasfasernetz bestehen. Die Kosten dafür haben der Antragsteller und die Befürworter zu tragen. Nur diejenigen, die die bauliche Veränderung zahlen, dürfen sie im Anschluss nutzen.

Das gilt zum Beispiel beim Einbau einer E-Ladestation. Dieser kann nicht mehr durch andere Eigentümer blockiert werden, aber der Antragsteller muss die Kosten dafür selbst tragen.

Außer: Mehr als zwei Drittel der abgegebenen Stimmen und die Hälfte aller Miteigentumsanteile stimmen zu, dann bezahlen alle Wohnungseigentümer die Umbauten nach ihren Anteilen. Gibt es für die Maßnahme nur einen einfachen Mehrheitsbeschluss in der Eigentümerversammlung, müssen diejenigen dafür zahlen, die dafür gestimmt haben.

Eingabe auch per E-Mail möglich

Nach dem alten Gesetz durften Eigentümer eine Versammlung nur per Schriftform selbst fordern. Das geht jetzt per E-Mail. Auch Umlaufbeschlüsse, das heißt, Beschlüsse, die normalerweise nicht bei einer Versammlung beschlossen wurden, sondern per Brief an alle Eigentümer verschickt wurden, sind jetzt per E-Mail möglich. Das Protokoll der Eigentümerversammlung muss nach der Reform auch unverzüglich erstellt und verschickt werden. Zudem erhält jeder Wohnungsbesitzer das Recht auf Einsicht in die Verwaltungsunterlagen.

Um mehr Eigentümer zu motivieren, sich als Verwaltungsbeirat zur Verfügung zu stellen, wird die Haftung ehrenamtlicher Beiräte auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Weiterhin wurde die Berechnung der Nebenkosten verändert. Nach dem neuen Gesetz gilt nun eine Kostenverteilung nach Miteigentumsanteilen und nicht mehr nach der Wohnfläche.

Hausverwalter werden zu Geschäftsführern

Der große Streitpunkt war, ob Hausverwalter einen Sachkundenachweis erbringen müssen. Die Politik hat sich hier auf einen Kompromiss geeinigt. Der Nachweis wird nicht verlangt, aber jeder einzelne Eigentümer kann darauf bestehen, einen Hausverwalter einzusetzen, der zertifiziert ist und damit die notwendigen rechtlichen, kaufmännischen und technischen Kenntnisse hat. Diesen Sachkundenachweis kann er durch eine Prüfung bei der IHK erhalten. Das Recht durch einen zertifizierten Verwalter vertreten zu werden, gilt aber erst ab 2022.

Die Hausgemeinschaft wird nach außen durch den Verwalter vertreten, dessen Entscheidungs- und Vertretungsbefugnisse werden im Zuge der WEG-Reform erweitert. Das bedeutet, der Verwalter hat freie Hand bei der Vergabe von Handwerks- und Bauaufträgen. Er kann künftig in eigener Verantwortung über Maßnahmen entscheiden, die nicht zu erheblichen Verpflichtungen der Eigentümer führen. So soll er, je nach Einzelfall, neben kleineren Reparaturen auch den Abschluss von Versorgungs- und Dienstleistungsverträgen in beschränktem Umfang oder die gerichtliche Durchsetzung von Hausgeldforderungen durchführen. Dabei können aber die Eigentümer festlegen, welche Maßnahmen der Verwalter ohne große Rücksprache selbst übernehmen darf. Geht es beispielsweise um einen Grundstückskauf oder Darlehensvertrag, benötigt er auf jeden Fall einen Beschluss der Wohnungseigentümer.

Beirat kontrolliert Hausverwalter

Die Kontrolle des Hausverwalters soll von nun an der Beirat übernehmen. Er bekommt per Gesetz die Überwachungsfunktion, zudem ist die Anzahl der Beiräte nicht mehr beschränkt. Außerdem ist die Kündigung des Verwalters immer möglich, der Vertrag endet dann spätestens nach sechs Monaten.

Das Problem in der Praxis: Die Beiräte arbeiten ehrenamtlich, ihnen fehlen oft die Zeit und die Fachkenntnis, um Vorgänge zu kontrollieren.

Zudem sind Verwalter künftig verpflichtet, nach Ablauf eines Kalenderjahres einen Vermögensbericht aufzustellen. Dieser muss eine Auflistung der Instandhaltungsrückstellung sowie eine Aufstellung des wesentlichen Gemeinschaftsvermögens enthalten. Die Instandhaltungsrücklage heißt nach der Reform nun "Erhaltungsrücklage", um zu verdeutlichen, dass es sich nicht lediglich um einen bilanziellen Posten, sondern um verfügbares Vermögen handelt.

Wer nicht zahlt, dem drohen Entziehung oder Zwangsversteigerung

Wer die Beschlüsse nicht mitträgt und beispielsweise Kosten generell nicht zahlt, geht jetzt das Risiko ein, sein Wohnungseigentum zu verlieren. Das hat sich nicht geändert. Allerdings gewinnt dieser Paragraph im Hinblick auf die neuen Abstimmungsregeln bezüglich der baulichen Veränderungen an Relevanz.

Da einzelne Eigentümer nun aber kein Widerspruchsrecht mehr haben, haften sie leichter mit ihrem Eigentum für Maßnahmen, die sie gar nicht gewollt haben – bis zur Entziehungsklage oder Zwangsversteigerung.