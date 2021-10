Die Höhe der KFZ-Versicherung kann man beeinflussen

In einer Großstadt zu leben ist oft ein teures Vergnügen. Nicht nur wegen hoher Immobilienpreise, sondern möglicherweise auch wegen der Autoversicherung und die Einstufung in die sogenannten Regionalklassen. So ist die Regionalklasse der KFZ-Haftpflichtversicherung in Berlin, Hamburg, München und Nürnberg vergleichsweise sehr hoch, und zwar bei zwölf, höher geht nicht. Denn in Metropolen gibt es einfach mehr Autos, also ein größeres Verkehrsaufkommen und so kracht es eben auch häufiger, ob beim Parken oder an Kreuzungen.

Interessant ist unter anderem die Situation in Ansbach. Während die Stadt in der Regionalklasse neun eingestuft ist, gilt für das angrenzende Umland die Klasse drei. Das liege daran, dass die Regionalklassen die Schadenbilanzen von über 400 Zulassungsbezirken widerspiegele, erklärt die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Versicherungsverbands GDV Anja Käfer-Rohrbach. Da sei eben nicht entscheidend, wo ein Unfall passiere, sondern wo der Fahrzeughalter seinen Wohnsitz habe. "Je besser die Schadensbilanz ist, desto niedriger die Regionalklasse oder eben umgekehrt", sagt Käfer-Rohrbach.

Einstufung der KFZ-Versicherungen ändert sich jährlich

Eben diese Schadensbilanz ändert sich jedes Jahr. Somit gelten ab dem kommenden Jahr für rund fünf Millionen Autofahrer höhere Regionalklassen in der Kfz-Haftpflichtversicherung, für rund 4,2 Millionen Fahrzeughaltern sind sie niedriger und für die Mehrheit, rund 33 Millionen Kfz-Haftpflichtversicherte, bleibt alles beim Alten.

Groß die Wahl haben die Halter der Fahrzeuge bei der Regionalklasse sowieso nicht. Sie können ihre Autos nicht einfach bei Verwandten oder Bekannten auf dem Land anmelden, sagt Beate-Kathrin Bextermöller von Finanztest. Man müsse sich immer dort anmelden, wo man seinen Erstwohnsitz habe. Dieser Ort sei ausschlaggebend für die Prämie.

Auch Typklassen beeinflussen KFZ-Versicherung

Mehr Möglichkeiten hat man bei den Typklassen und zwar vor dem Kauf eines Autos. Der Branchenverband GDV führt eine Liste, in welcher Klasse das Fahrzeug meiner Wahl eingestuft ist, erklärt die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin Käfer-Rohrbach. Bei dieser Einordnung der Typklassen schauen die Versicherungen auf die Schadenbilanzen der letzten drei Jahre. Heuer sind das die Bilanzen aus den Jahren 2018 bis 2020. Insgesamt werden die Entwicklung der Schäden und die Unfallbilanzen von etwa 32.000 Modellen analysiert. "Modelle mit weniger Schäden und Reparaturkosten werden eben in niedrigen Typklassen eingestuft", sagt Käfer-Rohrbach.

In der Regel kosten große Autos mehr in der Versicherung

Auch hier gibt es jedes Jahr Änderungen. So wird im nächsten Jahr das Model S von Tesla deutlich hochgestuft, gleich um vier Stufen auf 23. Die Skala geht bis 25 Stufen. Eine recht hohe Typklasse haben ansonsten meist große und teure SUVs. Hier kosten zum Beispiel Reparaturen nach Unfällen verhältnismäßig viel, auch sind die Werte der Fahrzeuge höher.

Eine hohe Typklasse haben zum Beispiel der Audi Q8 50 TDI, der BMW M5 Xdrive oder der Mercedes-Benz GLE 350 D 4matic. Dagegen sind Modelle wie der Hyundai i10 oder der VW T-Cross 1,0 deutlich niedriger eingestuft.

Stichtag 30. November: KFZ-Versicherung wechseln

Neben den Regional- und Typklassen spielen aber noch zahlreiche andere Faktoren eine Rolle bei der Höhe der PKW-Versicherung und hier hat man durchaus einiges selbst in der Hand, vor allem vor dem Stichtag für die meisten Verträge, dem 30. November, sagt Versicherungsexpertin Bextermöller. "Jetzt, wo für viele die Möglichkeit besteht, die Verträge zu kündigen, sollte man mal alle Parameter überdenken: Wer fährt mit dem Auto? Ändern sich jährliche Fahrleistung? Ändert sich die Zahlweise von monatlich auf jährlich?" Dadurch könne auch gespart werden.

Vergleich: KFZ-Versicherungen durchschnittlich gesunken

Nach Zahlen der der Online-Portale Check24 und Verivox sind KFZ-Versicherungen in den vergangenen Wochen bereits günstiger geworden. Laut Verivox-Versicherungsindex sind die Preise für neue Kfz-Verträge - Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko - zum Teil deutlich günstiger als vor einem Jahr. Im mittleren Preissegment gingen die Kosten je nach Versicherungsart um drei bis vier Prozent zurück, im unteren Segment um sieben bis acht Prozent. Das Unternehmen wertete in Kooperation mit dem Statistiker Wolfgang Bischof von der Technischen Hochschule Rosenheim die Preise der ersten zehn Oktobertage aus.

Nach den Zahlen von Check24 liegt der durchschnittliche Kfz-Haftpflichtbeitrag aktuell bei 279 Euro. Das wären demnach 2,4 Prozent weniger als vor einem Jahr und 14 Prozent weniger als im Juli. Über die Portale werden eine Vielzahl von Versicherungsverträgen online vermittelt. Die zwei Unternehmen stehen im Wettbewerb und stimmen in ihrer grundsätzlichen Analyse weitgehend überein.

Nach Angaben der Online-Portale ist die Corona-Pandemie ein Grund für die derzeit günstigen Preise. Denn 2020 war für die Versicherer wegen Corona-Beschränkungen und zwei Lockdowns ein Jahr mit geringen Schadenkosten, da es weniger Unfälle gab als üblich.