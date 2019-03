Weber will Kartellrecht ändern

Spätestens seit die Fusion der Bahnsparten von Siemens mit dem Konkurrenten Alstom am EU-Wettbwerbsrecht gescheitert ist, wird über eine Reform diskutiert. Sollte dieses Recht nicht globaler ausgerichtet werden? Bei einer Veranstaltung der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) in München äußerte sich dazu auch Manfred Weber, der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Weber betonte, der Wettbewerb sei die Seele und das Prinzip der Marktwirtschaft. Der CSU- und Europapolitiker fügt dem jedoch gleich ein deutliches „Aber“ hinzu. Die Wirtschaft sei inzwischen global aufgestellt. Sprich: die Wettbewerber europäischer Firmen sitzen zum Beispiel in China.

EU-Wettbewerbsrecht muss globaler werden

In China gebe es einen Konzern, der sei doppelt so groß wie die Zugsparten von Siemens und Alstom zusammen. Deshalb, so Weber, müsse das Kartellrecht auch global gedacht werden. Der EVP-Fraktionschef fordert ein Recht der EU Kommission, Ausnahmen zu genehmigen. Vorbild wäre das deutsche Gesetz, in dem der Wirtschaftsminister trotz Nein der Kartellbehörde mit einer Ministererlaubnis ein Zusammengehen ermöglichen kann - wie beim Kauf von Tengelmann durch Edeka geschehen:

"Ich möchte, dass wir in Schlüsselindustrien – die wir übrigens dann gemeinsam definieren müssen – in Zukunft das Recht haben, europäische Champions zu entwickeln, die in der Welt von morgen mit den globalen Champions anderer Nationen mithalten können." Manfred Weber, Chef der EVP-Fraktion im EU-Parlament

Allerdings ist solch eine Reform des EU Kartellrechts auch in Deutschland nicht unumstritten.