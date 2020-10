09.10.2020, 17:44 Uhr

Wasserstofftechnologie aus neuem Siemens-Labor

In zwei Jahren sollen in einem neuen Siemens-Labor in Erlangen rund 1.000 Mitarbeiter unter anderem an der Wasserstofftechnologie forschen. Innenminister Joachim Herrmann traut dem Labor eine europäische Vorreiterrolle zu.