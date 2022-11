Wasserstoff: Aiwanger sucht Partner in Italien und Österreich

"Eine eigene heimische Wasserstoffproduktion" – die will Hubert Aiwanger (Freie Wähler) schon länger aufbauen. Dazu zählen der Bau von neuen Elektrolyseuren und Wasserstofftankstellen. Geht es nach dem bayerischen Wirtschaftsminister, sollen außerdem internationale Kooperationen die heimische Produktion ergänzen. Auf der Suche nach Kontakten und Wissensaustausch reist Aiwanger aktuell mit einer Wirtschaftsdelegation durch Italien und Österreich.

Auf Wasserstoffimporte angewiesen

Den Hintergrund der Reise bildet ein Grundproblem: Um nachhaltig zu werden, muss die Industrie in Deutschland auf fossile Brennstoffe verzichten. Zwar könnte man zum Beispiel Erdgas ziemlich leicht durch Wasserstoff ersetzen. Doch auch der ist rar und energieaufwendig herzustellen, wenn er nachhaltig sein soll. Alleine werden Deutschland und auch Bayern das wohl nicht schaffen.

Über das Mittelmeer in die Pipeline nach Bayern

Aiwangers erstes Ziel: Venetien. Die italienische Region zählt zu den wirtschaftlich stärkeren Gegenden Italiens und hat einen direkten Zugang zum Mittelmeer. Das könnte wichtig werden, wenn Europa Wasserstoff importiert. Der könnte in nordafrikanischen Ländern mit überschüssigem Strom aus Photovoltaik-Anlagen hergestellt und übers Mittelmeer transportiert werden.

Wasserstoff in alten Erdgas-Pipelines?

In Venetien sprach Aiwanger unter anderem mit Vertretern des Gasnetzbetreibers Snam. Der verfügt über gut 41.000 Kilometer Pipelines, die auch in Zukunft relevant bleiben dürften: Snam hatte 2019 dem Gas in einer Pipeline testweise zehn Prozent Wasserstoff beigemischt. Laut Experten ist es sogar vergleichsweise einfach möglich, knapp ein Drittel des Erdgases in den Pipelines durch Wasserstoff zu ersetzen. Die bestehende Pipeline-Struktur könnte also vielleicht dauerhaft weitergenutzt werden.

Aiwanger: Industrie gefordert

Nach den Gesprächen in Italien und Österreich sagte Aiwanger mit Blick auf eine Umrüstung der Pipelines: "Da ist die Bereitschaft sehr groß. Jetzt muss die klare Botschaft aus der Industrie kommen." Die müsse sagen, welche Mengen an Wasserstoff sie in den nächsten Jahren abnehmen möchte. Dann werde es auch die Investitionen in Erzeugung von Wasserstoff in nordafrikanischen und anderen Ländern geben, so Aiwanger.