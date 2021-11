Raumfahrt in Bayern - Was wurde aus Söders Bavaria One?

Gestern sorgte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder für Aufsehen, als er sich in Manching mit hochgerecktem Daumen im Cockpit eines Kampfjets ablichten ließ. Für ähnlichen Wirbel hatte er vor drei Jahren gesorgt, als er das Raumfahrtprogramm Bavaria One ankündigte. Damals erntete er viel Spott und Kritik. Doch inzwischen laufen im Freistaat mehrere Projekte, die in der Branche hoch gelobt werden.

Die Ankündigung klang großspurig: In der Region um München soll binnen weniger Jahre Europas größte Fakultät für Raumfahrt entstehen und so auch die Luft- und Raumfahrtindustrie anschieben. So hatte es Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in den vergangenen Jahren immer wieder erklärt, wofür er zeitweise viel Spott geerntet hatte. Von "Bavarian Größenwahn" sprach zum Beispiel der heutige Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Doch inzwischen wurde aus den Ankündigungen Ernst.

Neue Fakultät für Raumfahrt

Im Sommer weihte die TU München in Taufkirchen-Ottobrunn im Osten Münchens ein neues Fakultätsgebäude ein, das zum Herzstück der Space-Forschung im Freistaat werden soll. Knapp die Hälfte der mittelfristig geplanten 55 Professuren ist inzwischen besetzt, auch wenn Corona den Aufbau des Lehr- und Forschungsbetriebes ausgebremst hat. In einigen Jahren soll die Zahl der Studenten auf weit mehr als tausend anwachsen.

Rennen um billige Raketen

Raumfahrt gilt inzwischen als milliardenschwerer Wirtschaftszweig. In den kommenden Jahren sollen zehntausende – überwiegen kleine – Satelliten ins All geschossen werden, die unter anderem für ein weltweit rasend schnelles Internet, bessere Navigationssysteme und genauere Wetter- und Klimadaten sorgen sollen. Hierfür werden tausende von Raketen benötigt, sogenannte Microlauncher. Sie sollen kleiner und vor allem deutlich billiger sein als zum Beispiel eine Ariane-Rakete, wo jeder Start einen dreistelligen Millionenbetrag verschlingt. Bayern gilt hier global als einer der vielversprechendsten Standorte. Gleich zwei Entwickler sitzen im Freistaat: Isar Aerospace in Ottobrunn und die Rocket Factory Augsburg. Erste Starts sind in knapp einem Jahr geplant.