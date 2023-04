Was will Silvio Berlusconi bei ProSiebenSat.1 erreichen?

Die Vorlage der Zahlen von ProSieben Sat.1 war verschoben worden, die Hauptversammlung ebenfalls. Dort könnte Silvio Berlusconis Medienholding "Media For Europe" (MFE) als Großaktionär die Abstimmung dominieren – und vielleicht sogar ein Übernahmeangebot machen.

Berlusconi drohte schon im Dezember mit feindlicher Übernahme

Pro Sieben Sat.1 kämpft mit schrumpfenden Werbeeinnahmen, sinkenden Umsätzen, baut Stellen ab und streicht nun fast die ganze Dividende. Der Finanzvorstand wurde ausgewechselt. Wegen einer späten Vorlage der Bilanz drohte schon der Ausschluss aus dem MDAX. Hintergrund waren rechtliche Probleme der Gutschein-Tochter "Jochen Schweizer", die ein neues Geschäftsmodell brauchte.

Die Holding "Media For Europe" von Silvio Berlusconi könnte den niedrigen Aktienkurs für eine Übernahme nutzen. In Österreich, wo ProSieben Sat.1 Tochterunternehmen hat, wurde bei der Wettbewerbsbehörde in Wien im Dezember der "Erwerb von faktischer alleiniger Kontrolle" angemeldet. Um eine feindliche Übernahme abzuwehren gelang es, die tschechische Milliardärin Renáta Kellnerová zu gewinnen, die inzwischen zwölf Prozent kontrolliert. Bei Berlusconi sollen es knapp 30 Prozent sein. Damit könnte er den anderen Aktionären ein Angebot machen - was auch die Bayerische Staatsregierung verhindern will.

Bayerisches Mediengesetz extra gegen Berlusconi ausgestalten

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte bereits bei den Medientagen München 2022, ProSieben Sat.1 dürfe nicht zur "Abspielstation" für Formate von Berlusconis italienischen Fernsehsendern werden. Ein eigens auf Berlusconi ausgerichtetes Mediengesetz sollte das verhindern. Seine MFE-Holding hatte zuvor im März angekündigt, ihre Anteile bei ProSieben Sat.1 auf 25 Prozent zu erhöhen. Mit einer solchen Sperrminorität könnte er auf der Jahreshauptversammlung der Aktionäre notfalls Beschlüsse blockieren.

Droht Bayern und Deutschland ein "Berlusconi-Fernsehen"?

Daraufhin hatte der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), Thorsten Schmiege, angekündigt, man werde versuchen, im Rahmen des neuen bayerischen Mediengesetzes Einfluss zu nehmen.

Berlusconis eigene Partei "Forza Italia", die finanziell von ihm abhängig ist, gehört immer noch der italienischen Regierung an. Sie ist Teil des rechten Parteienbündnisses, auf das die neofaschistische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ihre Parlamentsmehrheit stützt. Berlusconi wiederum, der bis Anfang 2006 viele Jahre immer wieder Regierungschef und Minister in Rom war, stützte seine Macht auch auf sein Fernseh- und Medienimperium, das damals noch "Mediaset" hieß. Er konnte damit seine politischen Interessen und seine Interessen als Unternehmer sehr gut verbinden. Für seinen unternehmerischen Erfolg und Aufstieg zum Milliardär spielte außerdem seine Finanzholding "Fininvest" eine entscheidende Rolle.

Welche Pläne verfolgt Berlusconis MFE bei Pro Sieben Sat.1?

Inzwischen hat sich der 86-jährige Berlusconi schon lange aus dem politischen Tagesgeschäft zurückgezogen - ebenso aus seinen Unternehmen, die von seinen Kindern geleitet werden. Seine ursprüngliche Vision eines europäischen Fernseh-Imperiums ist, wegen der schwindenden Bedeutung linearer Programme und dem Zuwachs von Internet-Diensten wie Streaming oder Smartphone-Apps, auch nicht mehr aktuell. Auch bei ProSieben Sat.1 versucht man auf die neue Entwicklung im Netz zu setzen - etwa mit Dating- und Vergleichsportalen. Doch der wirtschaftliche Durchbruch damit lässt weiter auf sich warten.

Berlusconi und das Deutsche Fernsehen – eine lange Geschichte

Auf ProSieben Sat.1 hatte Silvio Berlusconi schon 2006 ein Auge geworfen. In dem Jahr war er noch italienischer Regierungschef. Der Unternehmer, der sich selbst gern als "Cavaliere" ("Ritter") bezeichnete, nahm an einer Ausschreibung für die deutsche Fernsehsender-Kette teil, bekam aber nicht den Zuschlag. Davon ließ Berlusconi sich nicht abschrecken und stieg 2019 mit einem größeren Aktienpaket von zehn Prozent ein, das in den Folgejahren immer weiter aufgestockt wurde.

Zum "schwarzen Ritter" wurde Berlusconi dann, als deutlich wurde, dass es ihm notfalls auch um eine feindliche Übernahme gegen den Willen des Managements und anderer Aktionäre gehen könnte. Die ablehnende Haltung bei ProSieben Sat.1 gegenüber Berlusconis Fernsehholding MFE hat sich aber inzwischen zu einer Kooperation entwickelt.

MFE strebt einen zweiten Sitz im Aufsichtsrat an, wo auch Renáta Kellnerová mit ihrer tschechischen Finanzholding PPF einziehen will. Dort könnten sich beide Seiten dann auch friedlich arrangieren. Denn es ist unklar, welchen Plan die Berlusconis eigentlich haben und welche Strategie sie mit ihrer Beteiligung am deutschen Fernsehmarkt verfolgen wollen.