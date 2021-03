Was Verdi für die Tarifrunde im Einzelhandel fordert

Die Gewerkschaft Verdi geht mit einer klaren Gehaltsforderung in die anstehende Tarifrunde für den Einzel- und Versandhandel.

Zwei Drittel der Beschäftigten haben Probleme mit Lebensunterhalt

Bevor sie sich auf eine Prozentzahl festlegt wollte die Gewerkschaft von den Beschäftigten wissen, wie sie mit dem Einkommen in der Corona-Krise auskommen. Das Ergebnis: Knapp zwei Drittel haben Probleme, mit dem derzeitigen Gehalt den Lebensunterhalt zu bestreiten.

Wer in Geschäften mit Lebensmitteln arbeitet hat Glück. Die mussten nicht schließen. Alle anderen arbeiten zumeist kurz – was angesichts des Lohnniveaus im Handel laut Verdi nicht einfach wegzustecken ist.

Verdi-Forderung: 4,5 Prozent plus 45 Euro

Die Forderung für Bayern: 4,5 Prozent plus 45 Euro mehr im Monat. Verdi streitet das Problem in der Branche nicht ab. Die einen verdienen ohne Lockdown gut, die anderen Händler sind von Pleite bedroht. Trotzdem müssten alle auch beim Gehalt wertgeschätzt werden. Das dürfte am Verhandlungstisch noch für viele Diskussionen sorgen.

Arbeitgeber: Milliardenverluste durch Lockdown

Denn der bayerische Handelsverband macht eine andere Rechnung auf: Weil der Lockdown nicht ganz beendet wird, würden die betroffenen Unternehmen bis Ende März weitere 1,6 Milliarden Euro an Umsatz verlieren. Darauf geht die Gewerkschaft in ihrer Forderung auch ein. Um Beschäftigung und die Zukunft zu sichern will sie in Krisenbetrieben nach Lösungen suchen – wenn die Beschäftigten mitreden dürfen.

Das Angebot richtet sich nur an Unternehmen mit Tarifvertrag. Im Handel in Bayern können sich aber nur die Hälfte der Beschäftigten darauf berufen. Verdi fordert deshalb auch, das Regelwerk wieder für allgemein verbindlich zu erklären, damit sich alle Händler daran halten müssen.