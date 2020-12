Jahreswechsel: Was Verbraucher jetzt noch erledigen sollten

Der Dezember läuft bereits, der Jahreswechsel rückt immer näher - und im neuen Jahr wird sich wieder einiges ändern. Deswegen sollten Verbraucherinnen und Verbraucher genau überlegen, was sie noch in diesem Jahr erledigen können. Sieben Tipps.

Heizöl-Tank auffüllen

Ab 2021 wird Heizöl aufgrund der neuen Preise für Kohlendioxid um rund 8 Cent pro Liter teurer. Ist der Tank gerade leer, dann kann es sich also durchaus lohnen, ihn noch in diesem Jahr aufzufüllen. Denn rein rechnerisch geht es hier um eine Differenz von etwa 80 Euro pro 1.000 Liter. Allerdings ist der richtige Zeitpunkt für den Heizölkauf ohnehin immer so ein bisschen ein Glücksspiel, da spielen einige Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise Wetter und Ölpreis.

Achtung: Personalausweis beantragen wird teurer

Anschaffung Nummer 2 - ja, das könnte unter Umständen ein neuer Personalausweis sein. Läuft dieser im nächsten Jahr aus, könnte es sinnvoll sein, noch in diesem einen zu beantragen, denn: Die Gebühren sollen von 28,80 auf 37 Euro steigen.

Alle Jahre wieder: Gesundheitskosten checken

Für all diejenigen, die in diesem Jahr höhere Kosten für beispielsweise Physiotherapie, Zahnersatz oder Sehhilfen hatten, ist es sinnvoll zu rechnen. Liegen sie mit ihren Ausgaben knapp unter ihrer Grenze für die zumutbaren Belastungen, kann es sich steuerlich lohnen, den Kauf der neuen Brille oder beispielsweise eine anstehende Akupunktur noch in den Dezember zu legen, statt in den Januar oder Februar. Hilfestellungen geben dabei die Finanzbehörden: Diese stellen auf ihren Internetseiten Rechner zur Verfügung, mit denen auf Basis des zu versteuernden Einkommens die zumutbare Belastung bestimmt wird.

Steuererklärung im "Coronajahr": Stundung auf Antrag möglich

Schnell handeln heißt es auch für all die Steuerpflichtigen, die durch die Corona-Krise unmittelbar und nicht unerhebliche wirtschaftliche Schäden erleiden. Sie können bis zum 31. Dezember 2020 einen Antrag auf eine - im Regelfall zinsfreie - Stundung von bereits fälligen oder bis zum 31. Dezember 2020 fällig werdenden Steuern stellen. Darunter fallen Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag und Umsatzsteuer.

Kapitalanleger: Freistellungsanträge überprüfen

Und noch ein Termintipp für alle Bankkunden, die ihr Geld bei mehreren Finanzinstituten liegen haben – prüfen, ob die Freistellungsanträge sinnvoll verteilt sind und gegebenenfalls anpassen. Ansonsten werden Kapitalertragssteuern abgeführt, obwohl der gesamte Freibetrag noch nicht ausgeschöpft ist.

Wertvolle Geschenke? Schenkungssteuer berücksichtigen!

Geschenke – die hat jeder gerne. Teure Geschenke machen da keine Ausnahme: Geld, Immobilien, Goldbarren. Doch je nach Verwandtschaftsgrad kann Schenkungssteuer fällig werden. Die Freibeträge strecken sich dabei über zehn Jahre, der Wert der Geschenke addiert sich in dieser Zeit. Wer also in diesem Jahr noch mit dem Schenken anfängt, kann die kommenden neun Jahre vollmachen und danach mit einem neuen Freibetrag beginnen. Und noch ein Beispiel, wie hoch der Betrag sein kann: Großeltern dürfen ihren Enkelkindern pro 10 Jahre 200.000 Euro schenken.

Mitgliedschaften kündigen – Jetzt aber schnell

Rasch ein Blick in die Ordner mit den Verträgen: Läuft da noch was, was man gar nicht mehr braucht? Mitgliedschaft, Abo, automatische Überweisung? Also, ist beispielsweise die Tochter noch im Handballverein angemeldet und spielt gar nicht mehr? Einiges an Verträgen kann zum Jahresende abgemeldet werden. Hier heißt es: prüfen und gegebenenfalls kündigen.