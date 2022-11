Was tut Bayerns Autoindustrie gegen den Klimawandel?

Das "Rückgrat der bayerischen Wirtschaft ist seine Industrie" – so der Industriebericht Bayern 2021. Nach dem Maschinenbau sind Autobauer und Zulieferbetriebe der Wirtschaftsbereich mit den meisten Beschäftigten, dem größten Umsatz und einer hohen Bruttowertschöpfung im Industriebereich.

Daraus ergibt sich zwingend die große lokale und globale Bedeutung des bayerischen Fahrzeugbaus für Umwelt, Wirtschaft und Steueraufkommen. Gesucht werden zukunftsfähige Lösungswege, die alle drei Belange widerspruchsfrei unter einen Hut bringen.

"Green Deal" der EU zwingt Autobauer zum Kurswechsel

Mit dem sogenannten "Green Deal" haben die Mitgliedsstaaten der EU beschlossen, bis 2030 "Treibhausgasemissionen" um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken - mindestens. Damit will die EU ihren Beitrag zur Milderung des beobachtbaren Klimawandels leisten.

Egal wie man dazu steht, es wird für die Automobilindustrie unausweichlich, durch strenge CO₂-Vorgaben umzusteuern. Denn bis 2030 soll auch der CO₂-Ausstoß von Pkw statt um 37,5 Prozent um 55 Prozent reduziert werden, für leichte Nutzfahrzeuge soll das Reduktionsziel von 31 Prozent auf 50 Prozent angehoben werden. 2035 sollen die CO₂-Emissionen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen null Gramm betragen. Noch sind diese Ziele der EU-Kommission nicht bindendes Europarecht, denn die EU-Mitgliedsstaaten müssen mit qualifizierter Mehrheit zustimmen, was keinesfalls sicher ist.

Kritiker bemängeln Schlupflöcher - Industrie stellt Standortfrage

Die kontroverse Debatte darüber entzündet sich vor allem daran, wie wirksam diese Regulierung ist. Den Vorwurf von "Schlupflöchern" und "Schönrechnerei", wie in einer Greenpeace-Studie von 2021 mit Beispielen dargelegt, kontert die Industrie mit dem Verweis auf globale Standortverlagerungen: "Es hilft dem Weltklima nichts, wenn die Industrieproduktion in Regionen, in denen für das gleiche Ergebnis wesentlich mehr Kohlendioxid ausgestoßen wird, abwandern muss", so Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA).

Nachhaltigkeit bei Audi, BMW, MAN und Schaeffler angekommen

Pkw, Motorräder, Nutzfahrzeuge und Zulieferkomponenten - über 200 Unternehmen bilden Bayerns Kraftfahrzeugsektor. Audi, BMW, MAN und Schaeffler sind vier der bedeutendsten. Deshalb haben wir uns die Nachhaltigkeitskonzepte dieser Weltmarkt-Anbieter genauer angeschaut.

Vorrangige Informationsquelle sind die Nachhaltigkeitsberichte dieser Großunternehmen, zu deren Erstellung sie neben den Geschäftsberichten gesetzlich verpflichtet sind. Immerhin: Im Ranking Nachhaltigkeitsberichte für 2021 des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und der Unternehmensinitiative future e.V. sind BMW, Schaeffler und MAN unter den TOP-30 gelandet.

Globale Leuchtturmprojekte der Autobauer

Nachhaltigkeit und Emissionsreduktion sind für alle vier Hersteller Bestandteil der Unternehmensstrategie. Dabei geht es stets um Optimierung bestehender Abläufe, klimagerechte Anforderungen an Lieferanten und Rohstoffbeschaffung sowie ressourcenschonende Produktion. Die Konzerne argumentieren dabei jedoch global.

Bedeutet: Nicht alle firmeneigenen Standards werden überall gleichermaßen angewendet. Audi México produziert zum Beispiel bereits seit 2018 als weltweit erster Premiumhersteller Automobile vollständig abwasserfrei. Am westungarischen Standort Szombathely produziert seit einem Jahr das erste reine E-Mobilitätswerk der Schaeffler Gruppe weltweit. Der Betrieb des Werks leistet nach Firmenangaben einen wesentlichen Beitrag für das Ziel von Schaeffler, ab 2030 weltweit CO2-neutral zu produzieren. BMW betont, dass Einzelmaßnahmen in einen ganzheitlichen Ansatz integriert werden müssen und erklärt das am Beispiel des neuen vollelektrischen BMW iX, der in Dingolfing mit Grünstrom aus nahegelegenen Wasserkraftwerken produziert wird. Die Batteriezellenlieferanten wurden ebenfalls zur Grünstromproduktion verpflichtet.

Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Wie facettenreich die Bemühungen eines Großkonzerns sein können oder müssen, zeigt sich am Beispiel BMW. Dort soll laut Geschäftsbericht 2021 das Kapital für zukünftige Betriebsrentner nur noch in nachgewiesen nachhaltige Anlagen fließen und ein CO2-Fußabdrucks für weite Teile des Pensionsvermögens ständig ermittelt werden.

An diesem Beispiel zeigt sich auch die drohende Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit beim Thema nachhaltiges Finanzmanagement, wie eine ifo-Analyse der EU-Taxonomie zeigt. Deren Ergebnis: Ineffiziente Doppelregulierung mit Symbolcharakter und unklarem Nutzen. In allen vier Konzernen zeigt sich, dass der schwer fassbare Begriff "Nachhaltigkeit" am konkretesten wird, wenn es um nachvollziehbare Maßnahmen von Material-und Energieeinsatz in der Produktion geht. MAN intensiviert zum Beispiel mit der Wiederverwertung und Aufbereitung gebrauchter Ersatzteile ein in der Branche jahrzehntelang vernachlässigtes Thema.

Produktpalette aus Verbrauchersicht entscheidend

Aus Verbrauchersicht am wichtigsten ist natürlich die Klimawirkung der Produktpalette. Alle vier Konzerne achten nach eigenen Aussagen darauf. So verweist Schaeffler auf sein neu entwickeltes Hochleistungskugellager. Ein Bauteil, das jedes Auto zwingend braucht, soll künftig für effizientere Nutzung der Antriebsenergie bei Verbrennern und E-Autos sorgen und damit CO2-Emissionen von Millionen PKWs verringern.

Wie wichtig dennoch ein kritischer Blick auf die Produktpolitik der Hersteller ist, zeigt das Beispiel Audi. Ab 2026 sollen nur noch E-Autos entwickelt werden, verlautet es selbstbewusst aus der Ingolstädter Zentrale. Unerwähnt bleibt, dass in China (Audis wichtigster Einzelmarkt und Großemittent von Treibhausgasen) weiter Verbrenner gebaut werden. Auch die Konzentration von Audi auf teure E-Autos mit hohen Gewichten und PS-Zahlen, großen Reichweiten und dem damit verbundenen Verbrauch an Energie- und Ressourcen für Herstellung und Betrieb steht in der Kritik. So sind z. B. als TT-Sportwagen-Nachfolger der "e-tron GT" und eine Neuauflage des e-SUV Q8 geplant – während gleichzeitig der als sparsam geltende Verbrenner-Kleinwagen A1 künftig aus der Modellpalette gestrichen wird.

Am Beispiel MAN zeigt sich, wie fehlende Rahmenbedingungen den technischen Fortschritt ausbremsen können. E-LKW mit Tagesreichweiten von 600-800 Kilometer sind mittlerweile marktreif. Doch solche Elektro-Trucks brauchen über fünf Mal mehr Strom als Elektro-PKW auf gleicher Strecke. Und sie müssen ans Hochspannungsnetz, das in Deutschland nicht so weit verzweigt ist, wie das Mittelspannungsnetz für E-Autos. Ganz zu schweigen von fehlenden Ladepunkten und Parkplätzen für die Brummis. Ein Paradebeispiel für dringenden Nachholbedarf beim Thema Stromversorgung, denn ohne spürbaren Ersatz von Diesel-LKW werden die politischen Vorgaben kaum erfüllt.