Was tun mit beschädigten Geldscheinen?

Es gibt quasi nichts, was die Kassierer der Hausbanken an Geschichten noch nicht gehört haben, wenn sie beschädigte Banknoten von Kunden überreicht bekommen, mit der Bitte, diese einzutauschen. Sebastian Sippel von der Stadtsparkasse München: "Da kam ein Kunde mit einem Geldbündel, da haben wir uns gedacht – was ist denn da passiert – da hat er rumgedruckst, bis er uns dann verraten hat, dass ihm das Geldbündel beim Kochen in die Bratensauce gefallen wäre."

Weniger appetitlich, aber wesentlich delikater seien die verunglückten Geldscheine, wenn die Polizei oder der Zoll an den Schalter kommen, um Geld einzutauschen. Dann sei das Geld entweder gestohlen worden oder Leute hätten versucht, es in ihren Körperöffnungen zu schmuggeln, sagt der Kassierer.

Spezialteam der Bundesbank ersetzt beschädigte Geldscheine kostenlos

Die gute Nachricht ist: Beschädigte, verschmutzte, verbrannte, verblichene, zerschnittene Geldscheine werden in der Regel ersetzt. Verbraucherinnen und Verbraucher können sich an ihre Hausbank wenden, die solche Mängelexemplare von D-Mark oder Euro an die Bundesbank weiterleitet.

Die Bundesbank beschäftigt in Mainz ein Spezialteam von einem Dutzend Mitarbeitern. Die sind bereit, kostenlos in detektivischer Kleinarbeit jeden Schein zu identifizieren, den Bundesbank und EZB jemals ausgegeben haben. Pro Jahr gehen etwa 30.000 Anträge ein mit rund einer Million Banknoten, die meist von Wasser- und Brandschäden oder Verfärbungen betroffen sind. Manchmal haben auch Kinder die Scheine zerschnitten und das Geld wird beim Versteckspiel beschädigt.

Kassierer Sebastian Sippel von der Stadtsparkasse in München erzählt, dass zu ihnen Kunden mit viel Bargeld kommen, das sie schon zehn bis 15 Jahre im Garten oder im Wald vergraben hatten: "Wenn die Scheine bei uns durch die Zählmaschine gejagt werden, dann riecht der ganze Kassenraum erst einmal nach Wald, Erde und Moder."

Häufig sind Geldscheine verbrannt

Die Bundesbank erhält auch relativ häufig verbrannte Geldscheine. Auch angebrannte oder verkohlte Scheine werden erstattet. Alle Überreste sollten dafür fein säuberlich in einen Papierumschlag oder in ein Plastiktütchen getan werden. Ein typischer Ort für Brandunfälle sei der Backofen, sagt Johannes Beermann von der Deutschen Bundesbank. Der werde in manchen Familien selten genutzt - bis dann doch einmal ein Familienmitglied auf die Idee komme, sich mal eine Pizza reinzuschieben.

Die beschädigten Banknoten behalten ihren Wert, aber beim Austausch gibt es auch Grenzen. Falschgeld – ob verschuldet oder nicht – wird nicht ersetzt, ebenso wie zu stark zerstörte Geldscheine.

Mehr als die Hälfte des Geldscheins muss übrig sein

Dass eine Banknote rekonstruiert werden kann, müssen mehr als fünfzig Prozent übrig sein, notfalls auch in Einzelteilen. Zur Wiedererkennung der Seriennummer wurde eine Software weiterentwickelt, die vorher bei geschredderten Stasi-Akten zum Einsatz kam. Geldschnipsel ab einer Größe von zwei Quadratmillimetern werden eingescannt und vom Computer zu einem virtuellen Bild zusammengesetzt. Früher musste so etwas von Hand erfolgen, was wesentlich mehr Zeit in Anspruch nahm.

Bestimmte Banknoten werden nicht eingetauscht

In der Regel nicht eingetauscht werden mit Tinte oder Kleber zerstörte Scheine. Diese, warnt die Bundesbank, als Wechselgeld nicht annehmen, denn diese Geldscheine haben mit hoher Wahrscheinlichkeit eine kriminelle Vergangenheit.

Die Alternative zur Hausbank, um kaputte Scheine ersetzen zu lassen, sind die über 30 Filialen der Deutschen Bundesbank. Derzeit sind allerdings viele Niederlassungen coronabedingt geschlossen. Per Post können aber weiterhin beschädigte Scheine und Münzen eingereicht werden, allerdings ohne Gewähr bei Verlusten auf dem Postweg.