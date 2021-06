Was tun bei Prämienanstieg der Pflege-Zusatzversicherungen?

Der Satz "das ist kein Einzelfall" ist unter Journalisten inzwischen etwas verpönt – weil er ziemlich abgegriffen ist. Tatsächlich kein Einzelfall ist allerdings ein Hörer, der sich an der BR gewandt hat. Denn eine Pflegetagegeld-Versicherung, die er vor einigen Jahren abgeschlossen hat, ist innerhalb kurzer Zeit drastisch teurer geworden. Per Mail schreibt der Hörer:

"Der Beitrag war über Jahre bei etwas mehr als hundert Euro stabil. Im Jahr 2020 wurde der Beitrag mit dem Hinweis auf 2017 geänderte gesetzliche Regelungen in der Pflege auf knapp 140 Euro erhöht – Und ab 1.Juli wird er wieder erhöht, auf fast 180 Euro im Monat. Diesen Betrag können wir finanziell schwer stemmen und müssen befürchten, dass es uns mit einer zu befürchtenden weiteren Erhöhung überhaupt nicht mehr möglich sein wird." BR-Hörer

Beitragssteigerungen auf breiter Front

Es gibt verschiedene Pflege-Zusatzversicherungen. Besonders oft entscheiden sich Kunden für Tagegeld-Versicherungen, bei denen sie dann, wenn eine Pflegebedürftigkeit festgestellt wird, eine bestimmte Summe bekommen, über die sie frei verfügen können. Andere Versicherungspolicen kommen nur für Kosten auf, die durch Pflege entstehen, die von den Pflegekassen aber nicht abdeckt werden – die Versicherten müssen also nachweisen, dass sie das Geld für ihren Pflege-Eigenanteil aufwenden. Gemeinsam haben viele Pflege-Zusatzversicherungen, dass in letzter Zeit die Tarife spürbar gestiegen sind. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen berichtete im Frühjahr über Tariferhöhungen um 60 bis 100 Prozent. Seitdem sei die Lage nicht besser geworden, sagt die Versicherungs-Spezialistin der Verbraucherzentrale, Elke Weidenbach.

Wie sollten Kunden auf Beitragserhöhungen reagieren?

Wer beispielsweise zehn Jahre lang im Schnitt jeden Monat 100 Euro gezahlt hat, um für den Fall einer Pflegebedürftigkeit besser abgesichert zu sein, und dann den Vertrag kündigt, der ist die kompletten rund 12.000 Euro los. Eine Möglichkeit zu reagieren wäre es, gegen die Prämien-Erhöhung Widerspruch einzulegen und zu argumentieren, die Anhebung sei nicht wirklich notwendig. Doch solche Widersprüche haben in den seltensten Fällen Erfolg. Denn hinter den Prämien-Anhebungen stehen mehrere Faktoren, erklärt der Verband der Privaten Krankenversicherung. So hat die Bundesregierung die Gesetze rund um die Pflege in den vergangenen Jahren mehrfach geändert – oft zugunsten der Versicherten. So können inzwischen deutlich mehr Menschen Leistungen beziehen, die körperlich noch recht fit sind, die aber kognitiv eingeschränkt sind, etwa weil sie an Demenz leiden.

Zahl der Leistungsempfänger steigt

Ein Blick in die Statistik zeigt: Die Menschen leben nach der Einstufung in einen Pflegegrad von Jahr zu Jahr länger. So ist die Zahl der Leistungsempfänger in nur drei Jahren von 2,75 Mio. auf 4,25 Mio. Personen gestiegen. Das wirkt sich entsprechend auch auf die Leistungsfälle und die Kosten der privaten Pflege-Zusatzversicherungen aus.

"Die Versicherer müssen ihre Beiträge anheben, wenn sie sehr viel mehr Ausgaben haben. Und das ist der Fall, weil eben die Kosten auch selber gestiegen sind. Das ist der große Punkt dabei." Elke Weidenbach, Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen

Beim Verband der Privaten Krankenversicherer findet man diese deutlichen Beitragsanstiege bedauerlich, aber sie seien unvermeidbar. Wer damit nicht zurecht komme, der solle sich erstmal an das jeweilige Unternehmen wenden, empfiehlt der Verband.

Verbraucherzentralen: Wie notwendig sind Zusatzversicherungen überhaupt?

Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hält diese Empfehlungen des PKV-Verbandes zwar für gut gemeint – in der Praxis seien sie aber oft realitätsfern. Denn in den meisten Fällen stehen die Versicherten vor der Wahl: Entweder behalten sie die Absicherung, für die sie sich einmal entschieden haben – und zahlen hohe Prämien. Oder sie zahlen diese hohen Prämien nicht, dann bekommen sie aber auch nicht die Absicherung, die sie sich wünschen. Die Verbraucherzentralen empfehlen deshalb, gut zu überlegen, ob man überhaupt eine private Pflege-Zusatzversicherung abschließen möchte – oder ob man die oft ziemlich hohen Prämien nicht lieber anspart, um das Angesparte später aufzubrauchen, falls man pflegebedürftig wird. Außerdem sollte man sich genau anschauen, bei wem man eine Police unterschreibt. Es gebe Unternehmen, die besonders vorsichtig kalkulieren, sagt Elke Weidenbach - und andere, bei denen die Prämien auf einem etwas wackeligeren Fundament stehen.

Marktübersicht bei Verbraucherzentralen und Stiftung Warentest

Aber es gibt einige Orientierungsmöglichkeiten: Die Stiftung Warentest bietet im Internet umfangreiche Informationen zu Pflege-Zusatzversicherungen. Auch die Verbraucherzentralen haben Informationen zusammengestellt. Und die Verbraucherzentralen bieten auch eine persönliche Versicherungsberatung – die allerdings kostenpflichtig ist.