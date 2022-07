Was passiert, wenn die EZB die Zinsen anhebt?

Am Donnerstag ist es raus: Um wieviel Prozent erhöht die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins? Angekündigt ist ein kleiner Schritt von 0,25 Prozent. Allerdings gibt es auch Gerüchte, dass schon jetzt ein halber Prozent-Schritt nach vorne gemacht wird, ehe im September weitere Anhebungen folgen. Ziel ist es, so die Inflation zu bekämpfen.

Dabei macht die EZB sich die Entscheidung nicht leicht, denn teureres Geld bedeutet auch, dass die Konjunktur schwächer wird. Und das ist in der aktuellen Situation mit vielen Unsicherheiten für Bevölkerung und Unternehmen eher nicht gewünscht. Trotzdem muss die Zinswende kommen, denn die Alternative hätte nach Ansicht vieler Expertinnen und Experten deutlich dramatischere Folgen.

Billiges Geld bedeutete bislang viel Konsum

Bauen, Konsumieren, Reisen – all das sind Dinge, die in den vergangenen Jahren für viele attraktiv waren. Zumindest attraktiver, als das Geld anzulegen und zu sparen. Denn solange es auf gespartes Geld so gut wie keine Zinsen gab, waren die Menschen bereit, es auszugeben.

Genauso ging es auch den Unternehmen. Sie haben ihre Gewinne eher nicht beiseitegelegt, sondern lieber Geld bei der EZB geliehen, um Aktien zurückzukaufen, zu investieren und sich zu vergrößern.

Für die Konjunktur und den Arbeitsmarkt war das gut. Deutschlands und Europas Wirtschaftswachstum haben sich nach der Finanz- und Wirtschaftskrise vor gut zehn Jahren wieder stabilisiert. Aber es hat schließlich auch dazu geführt, dass die immer gleichen Güter immer mehr Geld kosten – zum einen, weil einfach die Nachfrage da war, aber auch, weil mit der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine das Angebot verknappt wurde: Inflation.

Angst vor "Lohn-Preis-Spirale" wächst

Inzwischen liegt die Inflation bei 8,6 Prozent in Europa. Das ist viel zu viel, denn für ein gesundes, sprich gleichmäßiges, Wirtschaftswachstum gelten zwei Prozent Inflation als optimal. Das Problem ist nun: Wird das Geld teurer, schrumpft die Kaufkraft zusätzlich, obwohl ohnehin schon alles teurer wird. Und es droht noch eine andere Gefahr: Könnte die sogenannte "Lohn-Preis-Spirale" beginnen, sich zu drehen?

Unter der Lohn-Preis-Spirale verstehen Ökonomen eine Art Teufelskreis: Wenn die Preise steigen, dann werden die Gewerkschaften alles tun, dass auch die Löhne steigen - damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keinen Wohlstandsverlust erfahren und sich die steigenden Preise auch weiterhin leisten können. Wenn nun die Löhne steigen, dann müssen die Unternehmen ihre dann höheren Produktionskosten irgendwie decken – was wiederum zu steigenden Preisen im Verkauf führt. Dieser Kreislauf eskaliert in der Theorie so lange, bis alles so teuer ist, dass immer weniger Menschen sich die Güter des alltäglichen Bedarfs leisten können.

Gegen Inflation hilft es, das Geld zu verteuern

Um das zu verhindern, greift die EZB in den Geldfluss ein und erhöht ihre Zinsen. Sich bei ihr Geld zu leihen, kostet die Banken dann zum ersten Mal seit langem wieder etwas. Und zwar fürs erste zwischen 0,25 und 0,5 Prozent zusätzlich zur geliehenen Summe. Volkswirte rechnen bis zum Jahresende damit, dass die EZB-Zinsen insgesamt um etwa 1,75 Prozent steigen.

Konkret heißt das dann: Wenn die Banken sich Geld leihen und an ihre Kunden als Kredite ausreichen, dann geben sie, vereinfacht gesagt, diese 1,75 Prozent an die Bankkunden weiter. Der muss auf den Kredit also die gestiegenen Zinskosten aufschlagen – und das, obwohl sein Leben schon insgesamt teurer geworden ist. Dadurch wird Konsum für ihn unattraktiver, sprich: Seine Kauflust wird gebremst.

Die gute Nachricht ist, dass Sparen hingegen wieder attraktiver wird. Denn die Banken geben wieder Zinsen. Das tun sie, weil es sie billiger kommt, als sich neues Geld bei der EZB zu leihen. Ein Häuslebauer verzichtet also vielleicht lieber jetzt auf den teurer gewordenen Hauskredit und legt stattdessen sein Geld in einem Sparplan an, damit es mehr wird und er sich in einigen Jahren sein Traumhaus günstiger finanzieren kann.

Auch Unternehmen werden sparen

Für die Unternehmen greift der gleiche Mechanismus wie für den Häuslebauer – nur in groß. Sie versuchen, weniger Geld auszugeben als bisher. Dafür frieren sie Projekte ein oder gehen geplante Investitionen gar nicht erst an, womöglich bauen sie auch Arbeitsplätze ab.

Das hat allerdings wiederum Auswirkungen auf alle anderen. Denn wenn die Unternehmen keine Innovationen mehr vorantreiben, sprich: Keine Neuerungen mehr finanziert werden, dann verlangsamt sich auch das Wirtschaftswachstum.

Und dann ist da noch die Angst davor, mit den höheren Zinsen gleich die nächste Finanzkrise auszulösen. Denn je teurer das Geld wird, desto schlechter können die hochverschuldeten Länder Europas ihre Staatsschulden zurückzahlen. Und was passiert, wenn Italien, Griechenland oder Frankreich pleitegehen, will sich niemand ausmalen.

In der Abwägung und mit Blick auf all die anderen Themen, die aktuell die Wirtschaft bewegen – Gasknappheit, Lieferkettenprobleme, Fachkräftemangel – ist eine Zinsanhebung nach Einschätzung der EZB aber immer noch besser als eine hohe Inflation, die die Güter des alltäglichen Bedarfs für viele Bürger womöglich bald unbezahlbar macht.