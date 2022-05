Was kann der Gelbe Sack für den Umweltschutz leisten?

Werbewirksam wurde die Studie auf der Umweltmesse IFAT präsentiert: Vier Männer trommeln in pinken Pullis auf gelben Tonnen für besseres Mülltrennen. "Mach mit – Mülltrennung wirkt" ist das Motto der Initiative der Dualen Systeme. Aber wie gut wirkt Mülltrennung wirklich, wenn es darum geht, Ressourcen und die Umwelt zu schonen?

Gelber Sack ist besser als Restmüll

Das haben die elf Dualen Systeme, die sich in Deutschland um Verpackungsmüll kümmern, untersuchen lassen. Beim Freiburger Öko-Institut haben sie eine Studie in Auftrag gegeben. Und die bestätigt: Mülltrennung und Recycling können effektiv dazu beitragen, die Umwelt zu schützen – insbesondere das Klima. Günter Dehoust vom Öko-Institut zufolge sparen wir derzeit rund drei Millionen Tonnen CO2-Emissionen, indem wir Müll getrennt entsorgen und nicht in den Restmüll werfen, wo er verbrannt würde. "Außerdem werden übers Recycling Sekundärrohstoffe produziert, die man sehr gut bei der Herstellung verschiedener Produkte, auch für Verpackungen, wiederverwenden kann", sagt Dehoust. Sie werden so einem Kreislauf zugeführt und das sei prinzipiell positiv. Aber die Studie des Öko-Instituts zeigt auch: Es ist noch sehr viel Luft nach oben. Im Jahr 2020 wurden von rund sechseinhalb Millionen Tonnen Verpackungsabfällen nur etwa 60 Prozent recycelt.

Damit die Recyclingquote steigt – und die CO2-Emissionen weiter sinken, sagt Dehoust, müssten Verbraucherinnen und Verbraucher ihren Müll für den Gelben Sack noch besser trennen.

Hersteller müssen recyclingfähige Verpackungen anbieten

Außerdem könnten der Studie zufolge effektivere Sammelsysteme helfen. Und die Industrie müsste Verpackungen so gestalten, dass sie sich tatsächlich weiterverwerten lassen. "Design for Recycling" nennt das Dehoust – und spricht sich gegen sogenannte Verbunde aus: zum Beispiel Frischkäseverpackungen, bei denen Kunststoff, Pappe und Aluminium miteinander verklebt sind. Finanzielle Anreize für umweltfreundlichere Verpackungen könnten hier helfen, sagt er.

Zuallererst ist Dehoust aber dafür, dass insgesamt weniger Verpackungen produziert und damit weggeworfen werden.

Müllvermeidung an erster Stelle

Und wo sich Verpackungen nicht vermeiden lassen, wären Pfandsysteme hilfreich. "Eine Steigerung von Mehrweg würde erheblich zur Reduktion von Verpackungsmengen und den damit verbundenen Umweltbelastungen führen", sagt Dehoust.

Umweltministerin Steffi Lemke will wiederverwertbare Verpackungen staatlich fördern. Auf der IFAT kündigte sie an, dass das Mehrweg-System der neue Standard sein soll. Die Bundesregierung denke dementsprechend darüber nach, Supermärkte zu bestimmten Mehrweg-Quoten zu verpflichten. Bei der Fülle der genutzten Produkte gehe es Lemke zufolge insgesamt darum, weniger Abfall zu erzeugen und weniger Ressourcen zu verbrauchen. Dort, wo sich Wegwerfverpackungen nicht vermeiden lassen, müssten sie zumindest recycelbar sein. "In einer Kreislaufwirtschaftsstrategie werden wir verschiedene Ansätze bündeln, um mehr Kreislauf zu ermöglichen", so die Ministerin. In Zukunft sollen in der Müllverbrennung keine Kunststoffe mehr landen, die aus fossilen Ressourcen hergestellt wurden. Das befürworten auch die Studienautoren vom Öko-Institut.