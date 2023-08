Was die Bundesbank in der bayerischen Landeshauptstadt macht

Seit Gründung der Europäischen Zentralbank wird in der Bundesbank nicht mehr allein über die Geldpolitik entschieden. Und so wie sich die Aufgaben der Zentrale in Frankfurt verändert haben, gilt das auch für die verschiedenen Hauptverwaltungen, wie sie heute heißen. Früher waren das nämlich die Landeszentralbanken.

Umtausch von D-Mark in Euro

Direkten Kontakt haben Bürgerinnen und Bürger selten mit der Bundesbank. Es sei denn, sie finden irgendwo noch alte D-Mark-Scheine oder Münzen. Die können sie nämlich ausschließlich bei einer der fünf Filialen in Bayern (Augsburg, München, Regensburg, Nürnberg, Würzburg) in Euro umtauschen. Und das passiert noch überraschend häufig. Allein in diesem Jahr wurden in Bayern rund sechs Millionen D-Mark bei der Bundesbank in Euro gewechselt.

Auch in Schulen, Unis und der Fortbildung aktiv

Immer häufiger sind Mitarbeiter der Hauptverwaltung auch in Klassenzimmern und Hörsälen anzutreffen. Dabei stehen vor allem die geld- und währungspolitischen Themen im Mittelpunkt - egal ob in Schulen, an den Universitäten oder auch in der Lehrerfortbildung zusammen mit der Akademie für politische Bildung.

Aufsicht über Kreditinstitute

Die wichtigste Aufgabe der Bundesbank in Bayern ist aber die Aufsicht über die Kreditinstitute. Sie ist dabei – zusammen mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz: BaFin – vor allem für die kleineren Banken, Finanzdienstleister und Wertpapierinstitute zuständig. Die systemrelevanten unterliegen der Aufsicht der EZB.

Aber auch die kleineren müssen regelmäßig überwacht werden: Wie sehen die Bilanzen aus? Wie stressresistent sind die Institute? Haben sie genug Eigenkapital? Funktioniert das Risikomanagement? All diese Fragen werden regelmäßig überprüft und auch mit den Vorständen vor Ort diskutiert. Und Bayern kommt in diesem Zusammenhang eine große Verantwortung zu, denn jedes vierte Unternehmen des Finanzgewerbes ist hier angesiedelt.

Versorgung von Banken mit Bargeld

Eine weitere praktischere Aufgabe der Hauptverwaltung in Bayern ist zudem die Versorgung mit Bargeld. Nicht für uns einzelnen Verbraucher - sondern für Banken, die dadurch genug Scheine und Münzen in der gewünschten Stückelung zur Verfügung haben. Überschüssiges Bargeld wird von den Banken wiederum an die Bundesbankfiliale zurückgebracht. Dort werden dann beschädigte Scheine aussortiert und vernichtet sowie die Bestände auf Falschgeld hin untersucht.

Tage der offenen Tür

Wie man Falschgeld erkennt, was mit beschädigten Banknoten passiert – das können sich Bürgerinnen und Bürger am Wochenende bei der Hauptverwaltung der Bundesbank in München ansehen. Zudem wird es auch Vorträge zu aktuellen Themen geben. Und wer noch ein paar D-Mark umtauschen will, kann auch die mitbringen. Am Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr in der Ludwigstraße 13 in München.