Was das Hartz-IV-Urteil in der Praxis bedeutet

Hartz-IV-Empfängern dürfen Leistungen zwar gekürzt werden - aber nicht zu drastisch. Das Bundesverfassungsgericht schränkte am Dienstag die Sanktionsmöglichkeiten erheblich ein und erklärte einen großen Teil der bisherigen Regelungen für verfassungswidrig. Was das Urteil in der Praxis bedeutet, erklärt Sozialwissenschaftler Stefan Sell in der Rundschau im BR Fernsehen.