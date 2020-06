Konjunkturpaket: Was bringt mir die Mehrwertsteuersenkung?

Keine Kaufprämie für alle Autos, dafür eine Absenkung der Mehrwertsteuer um drei Punkte auf 16 Prozent – begrenzt bis zum Jahresende. Der reduzierte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent wird – ebenfalls befristet – nach unten gehen auf fünf Prozent: Damit will die Bundesregierung den Konsum und damit die Konjunktur nach dem Corona-Schock wieder ankurbeln. Der große Vorteil bei der Maßnahme: Egal ob Autokäuferin, Möbelkäufer oder Personen, die Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Von der Senkung profitieren alle Kunden – allerdings nur in der Theorie: Denn ob die Preise wirklich nach unten gehen, entscheiden die Unternehmen.

Wie berechnet sich die Senkung der Mehrwertsteuer?

Wenn man wissen möchte, wie hoch die Ersparnis durch die Absenkung theoretisch ist, lässt sich das mit einer einfachen Formel berechnen: Der Bruttoverkaufspreis (vor dem 1. Juli) geteilt durch 119, das Ergebnis multipliziert mit drei. Um diesen Betrag verringert sich die Steuerlast auf das Produkt bzw. die Dienstleistung. Beispiel: Verlangt ein Elektrofachhändler für ein Fernsehgerät 599,98 Euro, könnte er den Preis um 15,13 Euro senken, also auf 584,85 Euro; dann bliebe der Nettoverkaufspreis für ihn unverändert.

Fällt für ein Produkt nur der reduzierte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent an, sind ab dem 1. Juli nur noch fünf Prozent fällig. Der reduzierte Mehrwertsteuersatz fällt für viele Lebensmittel, aber zum Beispiel auch für bestimmte Druckerzeugnisse oder etwa für Prothesen an. Die Ersparnis berechnet sich dementsprechend so: Bisheriger Bruttopreis geteilt durch 107, das Ergebnis multipliziert mit zwei. Statt 39,98 Euro müsste ein Kunde nur 39,23 Euro für seinen Lebensmitteleinkauf bezahlen.

Wichtig zu wissen: Entscheidend ist immer der Zeitpunkt der Bezahlung. Wenn eine Kundin also vor dem 1. Juli zum Beispiel den Kauf eines Autos perfekt gemacht hat, aber erst danach zahlt, dann fällt auch nur 16 Prozent Mehrwertsteuer an.

Werden die Preise wirklich sinken?

Die Entscheidung, ob die Preise wirklich abgesenkt werden, trifft die jeweilige Händlerin oder der jeweilige Dienstleister selbst. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bekräftigte seine Erwartung, dass die Wirtschaft die Preise entsprechend senkt, damit Kunden wirklich profitieren.

Klar ist aber: Eins zu eins wird die Steuersenkung nicht an Kunden weitergegeben. Nur ein Grund: Bei einer exakten Preissenkung würde das Fernsehgerät im obigen Beispiel 584,85 Euro kosten, anstatt 599,98. Dass Händler für ihre Produkte nun aber ab dem 1. Juli solche "krummen" Preise verlangen, ist sehr unwahrscheinlich. Hinter der Preisgestaltung stecken langjährige Erfahrung und psychologische Forschung, wie Preise bei Kunden wirken.

Hinzu kommt: Gerade kleine Unternehmen leiden sehr unter der Corona-Krise und dem Ausbleiben der Kundschaft. Auch die Umsetzung notwendiger Hygienemaßnahmen kostet Geld. Die Umetikettierung des gesamten Warenbestandes und die notwendigen Umstellungen in den Kassensystemen schlagen ebenfalls zu Buche. Mehrere kleinere Händler in München beispielweise haben gegenüber BR24 angekündigt, ihre Preise nicht entsprechend nach unten zu setzen. Die Deutsche Bahn wiederum möchte die Preise senken. "Wir prüfen mit Hochdruck, wie und in welcher Form wir die Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weitergeben können", so Bahn-Vorstandsmitglied Ronald Pofalla.

Im Endeffekt spielen viele Faktoren bei der Preisgestaltung eine Rolle. Und einige der Faktoren haben sich durch Corona deutlich geändert. Durch erhöhte Preise in der Logistik etwa steigen die Preise für importierte Produkte tendenziell. Im Dienstleistungsbereich und der Gastronomie ist insbesondere das Verhältnis von Angebot und Nachfrage entscheidend. Wenn ein beliebtes Restaurant durch die Abstandsregeln nur noch ein Viertel der Gäste bedienen kann, dürfte das künstlich verringerte Angebot eher zu höheren Preise führen. Bei Saisonware wie Bekleidung wiederum drückt der Wettbewerb die Preise in der Tendenz. Bevor Händler ihre Ware gar nicht verkaufen, weil die Kunden wegen Corona nicht in Kauflaune kommen, verkaufen sie sie lieber mit deutlichen Preisnachlässen.

Preise beim Autokauf vor allem Verhandlungssache

Im Vorfeld des Konjunkturpakets war eine Kaufprämie für Autos auch mit Verbrennungsmotoren diskutiert worden. Die kam nicht. Nur E-Autos werden stärker gefördert. Entsprechend enttäuscht reagierte etwa der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) auf das Paket. „Damit wurde der krisengeschüttelten Automobilwirtschaft mit ihren 1,3 Millionen Beschäftigten ein Bärendienst erwiesen“, so ZDK-Präsident Jürgen Karpinski.

Dabei hat die Mehrwertsteuersenkung einen großen Vorteil für die Automobilbranche. Auch sehr teure Fahrzeuge von deutschen Premiumherstellern werden berücksichtigt. Wer sich etwa einen komplett ausgestatteten Sportwagen für 150.000 Euro leistet, spart über die Maßnahme rechnerisch knapp 3.800 Euro. Ob Käufer aber wirklich weniger zahlen, hängt von ihrem Verhandlungsgeschick ab, denn beim Autokauf wird in der Regel nie der volle Listenpreis verlangt. Es besteht dabei die Gefahr für Kunden, dass Verkäufer mit Verweis auf die niedrigere Steuer zurückhaltend bei den Rabatten sind. Die Auswirkungen sind hier also offen.

Studien: Nicht alle Händler senken Preise

Immerhin gibt die Mehrwertsteuerreduzierung der Wirtschaft im Ganzen gesehen einen Spielraum, die Preise zu senken. Nachdem Großbritannien infolge der Finanzmarktkrise die Mehrwertsteuer 2009 befristet nach unten gesetzt hat, kam die Maßnahme laut einer Studie zu drei Vierteln bei den Verbrauchern an, allerdings stiegen die Preise auch bald wieder. Eine großangelegte Studie, die die Auswirkung von veränderten Mehrwertsteuersätzen in der EU über einen Zeitraum von rund 20 Jahren betrachtet, kommt zu einem pessimistischeren Ergebnis. Demnach werden viel eher die Erhöhungen von Steuersätzen weitergegeben und weniger die Senkungen. Demnach könnten ab 2021 unterm Strich sogar höhere Preise drohen.

Dennoch: Die Maßnahme der Steuersenkung ist sinnvoll unter dem Aspekt der Konjunkturbelebung. Auch wenn die Händler die Steuererleichterung für sich behalten, können sie das Geld für Gehälter oder Investitionen nutzen. All das kurbelt die Wirtschaft an. Und: Auch wenn Kunden eigentlich für später geplante größere Anschaffungen in die zweite Jahreshälfte 2020 vorziehen, profitiert die Konjunktur zunächst, unabhängig von der tatsächlichen Ersparnis.