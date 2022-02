Was bringt die Abschaffung der EEG-Umlage für Stromkunden?

Die Bundesregierung plant, die EEG-Umlage nach dem Gesetz für Erneuerbasre Energien abzuschaffen. Die Kosten für neue Windräder und Solaranlagen, sofern sie noch anfallen, sollen direkt aus dem Bundeshaushalt finanziert werden.

Kaum Auswirkung auf den Strompreis

Selbst ohne EEG-Umlage kann der Strompreis in diesem Jahr kaum noch sinken. Vor allem für Neukunden ist der Preis für die Kilowattstunde im Schnitt fast um zehn Cent nach oben geschnellt. Nach der Pleite einiger Anbieter lohnt sich auch der Wechsel kaum noch. Seit Beginn der Corona-Krise ist die Nachfrage in der Industrie und in den Haushalten gestiegen, in denen Verbraucher einfach mehr Zeit verbringen. Der Mehrbedarf wird gerade im Winter mit fossilen Energieträgern wie Gas und Kohle gedeckt, die sich stark verteuerten.

Energiekosten durften hoch bleiben

Im Kraftwerk fallen Zusatzkosten an für CO2-Zertifikate und vor allem für Emissionsrechte, die inzwischen Mangelware sind. Zur hohen Rohstoffnachfrage aus Asien kam die Ukrainekrise. Russland will Gas nun nach China statt nach Europa verkaufen. Geschätzt wird, dass die Kosten für reine Stromerzeugung künftig nicht mehr 25 Prozent sondern 36 Prozent vom Gesamtpreis ausmachen. Außerdem sollen die Netzentgelte für die Nutzung der Infrastruktur in diesem Jahr um etwa vier Prozent zulegen. Sie haben vorher bereits knapp ein Viertel des Strompreises ausgemacht.