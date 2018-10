Was bedeutet "Erwerbsminderungsrente" ?

Immerhin fast 1,8 Millionen Menschen in Deutschland bekommen eine Rente überwiesen, weil sie als erwerbsunfähig eingestuft wurden. Aber fast jeder zweite Antrag scheitert – heißt es laut Passauer Neuen Presse in einem Bericht des Bundessozialministeriums. Denn die Hürden im Gesetz sind hoch. So darf der Betroffene noch nicht Anspruch auf Altersrente haben und er muss mindestens fünf Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Trifft das zu, dann prüft ein Gutachter den Antrag. Unter Umständen lässt sich die Arbeitskraft durch eine Reha-Maßnahme ja wiederherstellen.

Schwierige Jobsuche

Und als voll erwerbsunfähig gilt nur, wer aus gesundheitlichen Gründen weniger als drei Stunde täglich arbeiten kann. Wobei es bei den ab 1961 Geborenen nicht auf den erlernten Beruf ankommt. Theoretisch können sie ja eine andere Tätigkeit ausüben – was in der Praxis aber selten der Fall ist. Wer gesundheitlich beeinträchtig ist, tut sich bei der Jobsuche schwer. Für die Anerkennung als erwerbsgemindert spielt das aber keine Rolle. Stimmen die Voraussetzungen, dann wird Rente gezahlt. Allerdings mit Abschlägen von bis zu 10,8 Prozent, weil der Betroffene ja noch nicht das gesetzlichen Rentenalter erreicht hat.

Staat stockt Rente auf

Die Höhe der Zahlung hängt davon ab, wie lange und wie viel man bisher in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Bei Jüngeren ist das entsprechend wenig. Laut VdK bekommt fast ein Drittel der Betroffenen inzwischen die Erwerbsminderungsrente vom Staat aufgestockt. Doch hier will die Regierung im geplanten Rentenpaket nachbessern.