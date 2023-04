Viessmann und der Wärmepumpen-Deal: Das sind die Folgen

Das Verhalten der Eigentümerfamilie von Viessmann kam völlig überraschend. Erst wenige Tage zuvor hatte sich noch die Politprominenz auf dem Firmengelände gezeigt - mit Bundeskanzler Olaf Scholz (wie zuvor schon Angela Merkel), Bundesbauministerin Klara Geywitz, dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein und vielen mehr. Auch die Belegschaft wurde nach Aussagen von IG Metall und Betriebsräten von dem Verkauf völlig überrumpelt und hatte keine Ahnung davon, dass der Großteil des Traditionsunternehmens verkauft werden sollte.

Vorzeigeunternehmen für Klimawende mit Wärmepumpen

Die häufigen Besuche der Politiker im ländlichen Allendorf am hessischen Edersee galten einem Vorzeigeunternehmen, das für eine erfolgreiche Wärmewende "Made in Germany" stehen sollte.

Zuvor hatte auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit Viessmann und anderen deutschen Herstellern wie Vaillant, Bosch, Stiebel Eltron Gespräche geführt. Sie versprachen, ausreichend Wärmepumpen zu produzieren, damit die Umstellung von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas gelingen kann.

Kapazitäten von Viessmann offenbar zu klein

Jetzt ist zu hören, dass Viessmann dafür einen starken Partner wie den US-Konzern Carrier Global braucht, weil viele ausländische Anbieter, vor allem aus China, Japan und Südkorea, aber auch aus anderen EU-Ländern (in Skandinavien oder Osteuropa) hier auf den Markt drängen. In der Tat haben deutsche Unternehmen erst relativ spät angefangen, in Wärmepumpen zu investieren.

Was für Verbraucherinnen und Verbraucher noch viel wichtiger ist: Sie konnten zunächst kaum in großen Stückzahlen liefern. Es kam zu einer Versorgungsknappheit mit endlosen Wartezeiten - zum Teil von mehr als einem Jahr. Die Folge waren Engpässe und extrem hohe Gerätepreise, die immer noch international an der Spitze liegen. Gerade die deutschen Hersteller scheinen die staatlichen Förderprämien für die Anschaffung von Wärmepumpen mehr oder weniger einfach auf ihre Preise draufgeschlagen zu haben.

Sind Wärmepumpen "Made in Germany" überhaupt wettbewerbsfähig?

So kam es, dass in anderen europäischen Nachbarländern wie in Frankreich, Italien und auch in Polen die Umstellung alter Heizungen auf neue Wärmepumpen viel schneller voranging als in Deutschland. Ein entscheidender Grund mag auch der Strompreis gewesen sein, der in Frankreich beim privaten Endkunden keine 20 Cent kostete, während es in Deutschland zeitweise mehr als das Doppelte war und ist.

Außerdem sind es die Verbraucher in anderen Ländern wie etwa in Dänemark, Finnland, Schweden gewohnt, trotz niedriger Temperaturen mit günstigem Strom zu heizen.

Was ist zu erwarten nach der Viessmann-Übernahme?

Es werden viel mehr Wärmepumpen auf den Markt kommen in Europa, vor allem auch in Deutschland, dem größten Entwicklungsgebiet in diesem Bereich. Carrier hat dafür vor dem Deal mit Viessmann bereits in Finnland und Polen mehrere Firmenübernahmen und Beteiligungen abgeschlossen, um nun mit Macht hier einzusteigen. Zeitgleich mit den deutschen Anbietern (wie Viessmann, Vaillant, Bosch, Stiebel Eltron) haben auch asiatische Hersteller (vor allem aus Japan) in den osteuropäischen Nachbarstaaten Polen, Tschechien und in der Slowakei in neue Werke für Wärmepumpen investiert, die bei uns verstärkt auf den Markt kommen sollen.

Für deutsche Heizungskunden wird es damit bald eine wesentlich größere Auswahl zu vermutlich deutlich niedrigeren Preisen geben. Welche Rolle die heimischen Hersteller dabei spielen werden, ist offen. Andererseits muss man sagen, dass Familienunternehmen wie Vaillant seit Jahrzehnten mit verschiedenen Marken auch in anderen europäischen Ländern sehr aktiv sind. Bei Viessmann machte der Auslandsumsatz zuletzt etwa die Hälfte aus.

Was wird aus den älteren Viessmann-Heizungen im Bestand?

Interessant ist für viele Heizungskunden vor allem, was nach der Übernahme von Carrier Global nun aus ihrer alten Gas-Therme von Viessmann wird. Es ist unwahrscheinlich, dass dieses Bestandsgeschäft mit Ersatzteilen etc. von dem Unternehmen schnell aufgegeben wird. Dagegen spricht eine Beschäftigungsgarantie, die der US-Erwerber gegenüber der Belegschaft abgegeben hat. Und diese Belegschaft in zu großen Teilen immer noch im Gas-Geschäft tätig.

Außerdem soll das hessische Allendorf (Eder) mit dem Stammwerk und den meisten Mitarbeitern von Viessmann als Standort für mindestens zehn Jahre erhalten bleiben.

Installateure machen sich Sorgen über weitere Zusammenarbeit

In der Branche macht man sich Gedanken, was der Verkauf nun bedeutet. "Die Betriebe sind natürlich schon etwas verunsichert, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht", sagt Wolfgang Schwarz, Hauptgeschäftsführer des Fachverbands Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik Bayern, im BR24-Interview. Viessmann sei bisher stets ein verlässlicher Partner für das Handwerk gewesen und als Marktführer überall in der Branche präsent. "Für die Betriebe ist das Wichtigste, dass die Strukturen erhalten bleiben – und für die Kundinnen und Kunden, dass es über eine lange Zeit Ersatzteile gibt", so Schwarz.