Was bedeuten 3G und 3G plus am Arbeitsplatz für Mitarbeitende?

Geimpft, getestet oder genesen: wer eines davon nicht nachweisen kann oder will, der darf den Betrieb oder die Behörde nicht zum Arbeiten betreten. Laut Infektionsschutzgesetz ist der Arbeitsgeber für die Kontrollen zuständig. Wenn Kontakt zu Kunden besteht, dann verschärft Bayern die Regelungen noch. Wer sich nicht strafbar machen will, sollte diese kennen.

Wann für Angestellte 3G und wann 3G plus gilt

Auch wenn künftig ungeimpfte Kunden nur noch dort einkaufen können, wo Waren des täglichen Bedarfs angeboten werden: für Beschäftigte bleibt es erst einmal bei der 3G-Regelung. Das gilt auch im Nahverkehr.

Eine schärfere Regelung schreibt der Freistaat überall dort vor, wo sich Besucher an 2G plus halten müssen – also zum Beispiel Fitnessstudios, Kinos oder Bäder. Wer hier Kontakt zu den Kunden hat, für den gilt 3G plus. An zwei Arbeitstagen in der Woche muss dann ein PCR-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Dieser Test ist aufwendiger und teurer, aber auch sicherer. An 3G plus müssen sich sowohl Inhaber, Betreiber, als auch ihre Beschäftigten halten.

Ein täglicher Test zu Arbeitsbeginn entfalle damit, erklärt das bayerische Gesundheitsministerium. Entsprechendes gilt auch für die, die in geschlossenen Räumen arbeiten und Kundenkontakt haben wie im Bereich Gastronomie, Fahrschulen oder Veranstaltungen von Parteien. In Gaststätten, Hotels oder körpernahen Dienstleistungen reicht auch ein Selbsttest unter Aufsicht – aber an jedem Arbeitstag. Auf jeden Fall sollten sich Beschäftigte genau informieren, in welche Kategorie ihre Firma oder Behörde eingestuft ist, um morgens nicht überrascht zu werden, rät das bayerische Sozialministerium.

Ohne Nachweis: Freistellung oder Kündigung drohen

Die Beschäftigten haben die Pflicht, ihrem Arbeitgeber den nötigen Nachweis zu erbringen. Wenn sie das nicht tun, muss er sie nach Hause schicken. Dann droht diesen Arbeitskräften aber bei einer Kontrolle nicht nur ein Bußgeld. Der Arbeitgeber kann laut DGB Rechtsschutz weitere Konsequenzen ziehen. Er kann dem Betroffenen kein Gehalt mehr überweisen. Der schuldet ihm ja die Arbeitsleistung, die er jetzt nicht erbringen kann.

Zwar gibt es inzwischen wieder ein Recht auf Homeoffice, doch nicht jede Arbeit kommt dafür in Frage oder lässt sich betrieblich auch umsetzen. Eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses stellt nur das letzte verfügbare Mittel dar, heißt es in einem Handlungsleitfaden des bayerischen Gesundheitsministeriums. Das rät Arbeitgebern, erst einmal das Gespräch mit den Betroffenen zu suchen. Wenn trotzdem kein Nachweis vorgelegt wird, dann könnte sich die Firma nach Arbeitsplätzen umschauen, in denen der Beschäftigte nicht mit Kunden oder anderen Arbeitskräften in Kontakt kommt. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist eine verhaltensbedingte Kündigung nicht auszuschließen.

Aber erst einmal muss der Betroffene abgemahnt und ihm die Möglichkeit eingeräumt werden, den Nachweis doch noch zu erbringen. Darauf weist auch der DGB Rechtsschutz hin. Gegen die Kündigung kann der Betroffene unter Einhaltung von Fristen klagen. Die Entscheidung hängt stark vom Einzelfall ab.