Warum Süßigkeiten bald deutlich teurer werden

Die Unternehmen der Süßwarenindustrie sprechen von der schwierigsten Situation seit Gründung der Bundesrepublik - und das wenige Tage vor Ostern. Die Rohstoffknappheit und die Unsicherheiten infolge des Ukraine-Krieges belasten die Branche. Neben Weihnachten ist das Osterfest die wichtigste Zeit des Jahres für die deutschen Süßwarenhersteller.

Branche rechnet mit stark steigenden Preisen

Pro Jahr werden hierzulande schätzungsweise rund 239 Millionen Schoko-Hasen hergestellt, rund die Hälfte davon geht in den Export. Das übersteigt mittlerweile sogar die Jahresproduktion der Schoko-Nikoläuse deutlich. Die jetzt beginnende Karwoche ist dabei besonders wichtig für die Branche. Rund 50 Prozent des Osterumsatzes wird in den nächsten Tagen erzielt, schätzt man beim Süßwarenhandelsverband Sweets Global Network.

"Die Verbraucher merken auch hier, dass die Schoko-Osterhasen etwas teurer geworden sind", sagt Hans Strohmeier, Vorstandschef des Verbands. Der Preisanstieg halte sich aber noch in Grenzen, da die Bestellungen des Handels und die Preisabsprachen bereits vor einem Jahr erfolgt seien. "Die weitere Preisentwicklung in diesem Jahr könnte aber kritisch werden. Es steht fest, dass die Preise stark steigen werden müssen", so Strohmeier.

Konkurrenz im Einzelhandel könnte Preisanstieg dämpfen

Bei einigen Süßwaren rechnet Stromeier mit zweistelligen Preiserhöhungen in den kommenden Monaten. Allerdings muss auch der Handel mitziehen. In Deutschland herrscht im Lebensmitteleinzelhandel ein starker Konkurrenzkampf, der zum Leidwesen der Hersteller vor allem über die Preise ausgetragen wird. Im Vergleich zu allen europäischen Ländern seien die Süßwaren hier am günstigsten, beklagt die Branche.