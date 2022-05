Warum Reedereien bei Airlines einsteigen

Vom Meer in die Luft: Unter diesem Motto steht eine Investitions-Offensive, die bei großen Fluggesellschaften in Europa die Machtverhältnisse verschiebt. Bei gleich zwei der größten Airlines auf dem Kontinent haben künftig klassische Logistik-Konzerne als Großaktionäre das Sagen.

Reedereien investieren in die Luftfahrt - neue Strategie

So hat bei der Lufthansa der Hamburger Milliardär Kühne über eine Beteiligungsfirma seinen Anteil Anfang des Jahres auf rund 10 Prozent aufgestockt. Kurz darauf zog die französische Reederei CMA CGM nach. Sie kündigte vor zwei Wochen an, mit rund 9 Prozent Ankeraktionär bei Air France-KLM zu werden. Die Lufthansa wiederum will gemeinsam mit MSC aus der Schweiz die italienische ITA übernehmen.

Vorteile für Reedereien in der Logistik

Branchenexperten sehen dafür mehrere Gründe. So haben die großen Reedereien dank satter Preiserhöhungen im Containergeschäft zur See Milliarden erwirtschaftet, die sie nun investieren müssen. Dort bieten sich Fluggesellschaften aus mehreren Gründen an: Zum einen können die Unternehmen über die Luftfracht ihre Logistik abrunden, vom Schiff über den Lkw bis hin zum Flieger.

Airline-Aktien durch Corona-Krise billiger

Zum anderen sind Airline-Aktien als Folge der Corona-Krise zum Teil deutlich billiger als vor der Pandemie. Und nicht zuletzt hat sich das Luftfracht-Geschäft in den vergangenen beiden Jahren zur krisenfesten Goldgrube gemausert.