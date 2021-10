Warum ist Tesla gerade erfolgreicher als die hiesige Konkurrenz?

Trotz Lieferproblemen und der globalen Chipkrise ist der E-Auto-Pionier Tesla mit seinen Elektroautos sehr erfolgreich unterwegs. Gerade erst hat das Unternehmen den dritten Rekordgewinn in Folge bekannt gegeben. 1,6 Milliarden Dollar hat Tesla im dritten Quartal verdient. Der Umsatz wuchs dabei auf fast 14 Milliarden Dollar. Und das alles ausschließlich mit Elektroautos.

Probleme der deutschen Autohersteller mit E-Mobilität, Lieferketten, Chipmangel

Deutsche Hersteller dagegen tun sich gerade schwerer, die aktuelle Situation in den Griff zu bekommen – mit der Umstellung auf die Elektromobilität, den aktuellen Lieferkettenproblemen und dem Chipmangel. Was aber macht Tesla anders als die traditionellen deutschen Autobauer? Denn die Amerikaner scheinen in der Corona-Pandemie mit Leichtigkeit gegen die Konkurrenz aus Deutschland zu gewinnen.

Tesla macht fast alles selber

Ein Grund: Der E-Autobauer aus den USA nutzt konsequent die sogenannte "vertikale Integration". Vereinfacht gesagt bedeutet das: Alles aus einer Hand. Tesla hat bei der Produktion seiner Fahrzeuge die Kontrolle über fast alle Teile der Wertschöpfungskette. Im Gegensatz zur "horizontalen Integration" hierzulande.

Das heißt: Die deutsche Autoindustrie hat sich auf Arbeitsteilung konzentriert und war damit auch lange erfolgreich. Bauteile und deren Produktion wurden an externe Unternehmen ausgelagert. So ist in Deutschland und besonders in Bayern ein wichtiges Netz aus Autozulieferern entstanden. Doch vor allem China hat an Bedeutung gewonnen. Diese Abhängigkeit fällt den Autobauern in der Corona-Krise jetzt auf die Füße, da viele Lieferketten zusammenbrechen.

Vorbild Tesla – Wieder mehr selber herstellen

Viele traditionelle Autohersteller machen es Tesla deshalb bereits nach und holen die Produktion von immer mehr Teilen zurück von Zulieferern in ihre eigenen Fabriken. Das setzt die Zulieferbetriebe unter Druck - auch hierzulande. So hat Ford bereits ein Werk speziell für Elektromotoren gebaut und VW sowie andere Hersteller stocken massiv ihre internen Software-Teams auf.