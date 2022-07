FAQ: Warum ist Fliegen derzeit so teuer und chaotisch?

Fliegen ist deutlich teurer geworden. Verschiedene Studien sehen im Jahresvergleich einen Preissprung um mehr als 20 Prozent. Ein weiteres Problem: Lange Warteschlangen, liegen gebliebene Koffer und Personalmängel. Viele Flughäfen in Deutschland haben mitten in der Hauptreisezeit mit Problemen zu kämpfen. Ein Überblick über die Lage und was mitten in der Urlaubszeit helfen kann.

Warum explodieren die Preise für Flüge?

Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein wesentlicher Faktor ist die Entwicklung des Rohölpreises. Dieser ist seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine deutlich gestiegen, was sich in anziehenden Kerosinpreisen niederschlägt. Dazu kommt, dass die Nachfrage nach Flügen nach zwei Jahren Pandemie teilweise das Angebot übersteigt. So sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr vor kurzem, selbst Flüge in der First Class zum Preis eines Kleinwagens seien stark nachgefragt.

Ist die Verteuerung kurzfristig oder langfristig?

Vieles deutet darauf hin, dass die Flugpreise tendenziell anziehen beziehungsweise auf höherem Niveau als in der Vergangenheit bleiben werden. Selbst Billigflug-Pionier Michael O'Leary, Chef von Ryanair, klage zuletzt über "zu billige" Tickets. Wegen der allgemein steigenden Kosten ging er für seine Airline von Preissteigerungen um 25 bis 50 Prozent aus. Dafür sprechen unter anderem die hohen Rohöl-Notierungen, aber auch der Druck auf viele Fluggesellschaften und Airports, die Gehälter des Personals deutlich anzuheben.

Auch Last Minute ist teurer: Wie kann man noch günstig fliegen?

Es lohnt sich zum Beispiel, Abflüge an verschiedenen Airports zu vergleichen. Alleine in Bayern gibt es mit München, Memmingen und Nürnberg gleich drei Verkehrsflughäfen mit einem umfangreichen Streckennetz. Dazu kommen weitere Möglichkeiten in benachbarten Bundesländern oder gleich im Ausland, zum Beispiel in Salzburg. Außerdem lohnt es sich, die Preise für Abflüge am beliebten Wochenende mit denen unter der Woche zu vergleichen.

Kommt das Aus für den Inlandsflug?

Bisher gibt es – anders als zum Beispiel in Frankreich – noch keine entsprechenden Ankündigungen. Allerdings hat die Lufthansa in den vergangenen Jahren einige kurze Verbindungen gestrichen, da dieselbe Strecke kostengünstiger und umweltfreundlicher mit der Bahn oder mit Bussen bedient werden kann. Denn gerade auf Inlandsstrecken, die von sogenannten Umsteige-Passagieren auf dem Weg zu einem Drehkreuz wie München oder Frankfurt genutzt werden verdient die Lufthansa oft kein Geld.

Wie schnell lässt sich die Lücke fehlender Flughafen-Mitarbeiter schließen?

Das wird eine Weile dauern. In der Corona-Krise haben viele Unternehmen aus der Luftfahrt – im Rückblick – zu viele Stellen abgebaut, die nun nicht schnell besetzt werden können. Unter anderem dauert es mehrere Wochen, bis potentielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die nötigen Genehmigungen haben. Für einen Job am Airport ist nämlich unter anderem die sogenannte "ZÜP" Voraussetzung, die behördliche Zuverlässigkeitsüberprüfung. Außerdem ist offen, wie viele Interessenten sich angesichts des allgemeinen Fachkräftemangels überhaupt kurzfristig gewinnen lassen.

Was wurde aus der Idee, türkische Fachkräfte anzuwerben?

Angesichts der Personalnot an den Airports gab es die Idee, gezielt in der Türkei 2.000 Fachkräfte von dortigen Flughäfen abzuwerben, um sie für einige Monate nach Deutschland zu holen. Bisher scheint das Interesse aber überschaubar zu sein. Zumindest für diesen Sommer ist die kurzfristige Rekrutierung im Ausland also offenbar keine Lösung.