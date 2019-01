Warum Diesel zur Zeit fast so teuer ist wie Benzin

An vielen Tankstellen kosten Benzin und Diesel zur Zeit fast gleichviel. Der Grund: die Rohölpreise sind gefallen, die Nachfrage bei Heizöl dagegen gestiegen. Die Höhe der Steuerabgabe ist in beiden Fällen gleich geblieben.

Benzinpreise eng gekoppelt mit Rohölpreisen

Die Preise an den Zapfsäulen sind eng gekoppelt mit den Rohölpreisen an den Weltmärkten. Steigt der Rohölpreis wird auch das Benzin teurer und umgekehrt. In der Regel werden entsprechende Einkaufsvorteile an die Kunden weitergegeben, so ein Unternehmenssprecher des ADAC.

Angebot und Nachfrage bestimmen die Preise

Seit Anfang Oktober 2018 ist der Rohölpreis deutlich zurückgegangen. Lag er zu dieser Zeit noch bei 85 US Dollar pro Barrel Rohöl, wird er aktuell für unter 60 US Dollar gehandelt. In der Folge sanken auch die Kraftstoffpreise. Allerdings mit zeitlicher Verzögerung. Wegen der monatelangen Trockenphase im Sommer und des daraus resultierenden Niedrigwassers waren viel weniger Öltransporte auf deutschen Flüssen möglich. Laut Mineralölgesellschaften mussten teure Alternativen gefunden werden. Diese höheren Transportkosten ließen die Preise erneut steigen. Laut ADAC war das hohe Preisniveau über einen so langen Zeitraum nicht gerechtfertigt. Mittlerweile ist aber auch der Preis pro Liter Benzin gefallen.

Der Angleich von Diesel und Benzin: Ein jahreszeitliches Problem

Dass sich dabei die Preise für Diesel und Benzin angeglichen haben ist laut ADAC ein jahreszeitliches Problem. Die Verbraucher waren im Hochsommer sehr zurückhaltend mit der Bestellung von Heizöl. Mit Beginn der kälteren Jahreszeit bleibt vielen keine Wahl mehr. Sie müssen ihre Tanks füllen. Daher kam es zu einem deutlichen Anstieg der Heizölnachfrage und damit auch zu einem deutlichen Bedarf an Diesel, da es sich um den gleichen Rohstoff handelt. Die Folge: die Preise für Diesel stiegen und näherten sich damit den aktuellen Benzinpreisen an.

Preisspanne zwischen Benzin und Diesel nur noch bei 9,6 Cent

Laut einer Auswertung des ADAC liegt die Preisspanne zwischen Benzin und Diesel aktuell nur noch bei 9,6 Cent. Bei gleicher Steuerlast, ohne die genannten saisonalen Einflüsse, läge die Differenz bei 22 Cent Cent pro Liter. ( Stand 16.01.2019)

Wie sich die Mineralölpreise in den nächsten Monaten entwickeln werden, lässt sich kaum vorhersagen. Viele Faktoren sind für die Preisentwicklung verantwortlich. Vor allem der Konflikt zwischen den USA und dem Iran und die steigende Nachfrage nach Rohöl in China könnten zum Problem werden.