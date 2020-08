Warren Buffett wird 90

Dass Warren Buffett ein Händchen für Finanzen hat stellte er schon als 14-jähriger Zeitungsausträger unter Beweis: In seiner Steuererklärung für das Jahr 1944 setzte er 35 Dollar als Ausgaben für Fahrrad und Armbanduhr ab. Aus diesen Anfängen wurde nach Studium und Lehrjahren an der Wall Street ein Investment-Imperium.

"Berkshire Hathaway" eine der größten Holding-Firmen weltweit

In den 60er Jahren kaufte er eine dahindämmernde Textil-Klitsche namens Berkshire Hathaway und machte daraus eine der größten Holdingfirmen der Welt. Seither beteiligt sich Buffett an Firmen, die er für unterbewertet hält und denen er dank eines schlüssigen Geschäftsmodells eine solide Zukunft voraussagt. Sein Mantra, das er auch Kleinanlegern mit auf den Weg gibt:

"Tun Sie nur, was Sie selbst auch verstehen. Denn sonst machen Sie sich von Meinungen abhängig, die Sie nicht beurteilen können." Warren Buffet, Investoren-Legende

Bar-Reserven rund 150 Milliarden US-Dollar

In den vergangenen Jahren gab es aber auch kritische Stimmen. So fragen sich Beobachter, warum Buffett zuletzt kaum große Zukäufe tätigte, obwohl seine Firma auf Bar-Reserven von rund 150 Milliarden Dollar sitzt. Vielleicht aber wollte er nur wieder einmal den aus seiner Sicht richtigen Moment abwarten. Denn in den vergangenen Wochen stieg er wieder ein: In Aktien von Goldminen-Betreibern