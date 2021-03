vor etwa einer Stunde

Warnstreiktag: IG Metall streikt in Aschaffenburg und Würzburg

Die IG Metall hat im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie zum bisher größten Warnstreiktag in Bayern aufgerufen. In Unterfranken liegt der Schwerpunkt auf Aschaffenburg. Auch in Würzburg wird ein Unternehmen bestreikt.