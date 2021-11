Warnstreiks: Vereinbarungen sichern bei Klinikstreik Notbetrieb

Kurz vor der dritten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder rufen die Gewerkschaften noch einmal zu Warnstreiks auf. In Bayern trifft das heute auch wieder die Unikliniken - und zwar in München, Erlangen und Würzburg. In solchen Fällen werden meist sogenannte Notdienstvereinbarung unterschrieben.

Notdienstvereinbarung garantiert Mindestbesetzung

Einfach eine Station dichtmachen und mit Streikweste auf die Straße ziehen: dass das gerade im Gesundheitsbereich schlecht geht, das wissen auch die Gewerkschaften. Da würden die Pflegekräfte auch nicht mitmachen, heißt es bei Verdi Bayern. Und auch die Arbeitsgerichte halten es für zulässig, dass ein Notdienst das Streikrecht in sensiblen Bereichen durchaus einschränken darf – wenn er verhältnismäßig ist, wenn also der Arbeitgeber nicht die gesamte Klinik zur Streikfreien Zone erklärt.

Die Gewerkschaften bieten dann an, sich auf bestimmte Regelungen zu verständigen. Solche Notdienstvereinbarungen sehen zum Beispiel vor, dass die Klinik schon vorab über eine Aktion informiert wird. Meist garantiert die eine Mindestbesetzung. Herangezogen wird da oft der eingeschränkte Dienst am Wochenende. Und in der Regel ruft die Gewerkschaft nicht zu einem Warnstreik in den Intensivstationen auf. Vereinbart werden Klinikbereiche, die auf jeden Fall besetzt werden.

Auch Fachkräfte können unersetzlich sein

Zum Teil geht es auch um Personen, die für die Klinik wegen ihrer speziellen Fachkenntnis kaum durch nicht streikendes Personal ersetzt werden können. Für einen Streit darüber zwischen der Leitung eines Hauses und der Gewerkschaft kann eine Clearingstelle eingerichtet werden. Laut Verdi Bayern klappen solche Vereinbarungen zu fast 100 Prozent. Eines lassen sich die Gewerkschaften aber auch zusichern: dass die Klinik keine externen Kräfte als Streikbrecher einsetzt.