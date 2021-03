Warnstreiks in Regensburg und Ruhstorf geplant

Der Arbeitskampf in der Metall- und Elektroindustrie geht weiter. Auch am Donnerstag sollen Betriebe in der Oberpfalz und in Niederbayern bestreikt werden.

Maschinenfabrik Reinhausen betroffen

Bei Siemens in Regensburg ist um 9 Uhr eine Kundgebung der IG Metall geplant. Weitere Warnstreiks soll es im Laufe des Tages - ebenfalls in Regensburg - bei der Maschinenfabrik Reinhausen sowie bei Vitesco und Continental geben.

In Niederbayern ist ein Warnstreik beim Dieselmotorenhersteller Hatz in Ruhstorf im Landkreis Passau angekündigt. Am kommenden Freitag sind die Auszubildenden und dual Studierenden bei BMW in Dingolfing zum Warnstreik aufgerufen.

Bayernweit sollen am Donnerstag nach Angaben der IG Metall 59 Betriebe bestreikt werden - so viele wie noch nie im laufenden Tarifstreit.

1.000 Beschäftigte im Streik

Am Mittwoch hatten alleine in der Oberpfalz mehr als 1.000 Beschäftigte ihre Arbeit zeitweilig niedergelegt. Warnstreiks hatte es unter anderem bei BMW in Wackersdorf und diversen Zulieferbetrieben gegeben. Am späten Mittwochabend hatten auch die Beschäftigten im BMW-Werk-Regensburg die Arbeit niederlegen.

Gewerkschaft fordert vier Prozent mehr

In der aktuellen Tarifauseinandersetzung fordert die Gewerkschaft vier Prozent mehr Lohn oder - bei schlechter Konjunktur - eine entsprechende Arbeitszeitverkürzung. Die Arbeitgeber wollen erst ab dem Jahr 2022 wieder eine Lohnerhöhung anbieten und fordern darüber hinaus, dass Krisenbetriebe vom Tarifvertrag abweichen dürfen.