Warnstreiks in Kitas rund um Nürnberg

Erzieher und Erzieherinnen, Sozialarbeiter und Beschäftigte in der Behindertenhilfe aus Nürnberg und Erlangen beteiligen sich in der kommenden Woche an Warnstreiks der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Am Montag sind Mitarbeiter der Sozialen Arbeit aufgerufen, sich um 10.00 Uhr vor der Nürnberger Lorenzkirche zu versammeln und durch die Stadt zum Kornmarkt zu ziehen.

Warnstreiks in Kitas am Mittwoch

Am Mittwoch rufen die Gewerkschaften Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen und in schulischen Ganztagseinrichtungen zum Warnstreik auf. Dann wollen sie ab 10.00 Uhr vom Maffeiplatz durch die Innenstadt zur Straße der Kinderrechte im Stadtpark ziehen. Am Donnerstag sind schließlich Mitarbeiter der Behindertenhilfe zu einem Warnstreik am Café Strangut am Wöhrder See aufgerufen.

Beschäftigte fordern Entlastung und Anerkennung

"Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind am Limit", teilte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Katja Klose-Harrer mit. Die Beschäftigten fordern nach Angaben von Verdi nicht nur eine bessere Entlohnung, sondern vor allem auch Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel, mehr Entlastung und mehr Anerkennung für ihre Arbeit. In den beiden vergangenen Verhandlungsrunden hätten die Arbeitgeber keine entsprechenden Konzepte vorgelegt. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 16. und 17. Mai statt.